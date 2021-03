Francie hlásí přes 22.000 nových infikovaných, Británie 6391

Paříž/Londýn - Francie hlásí za poslední den 22.857 nových případů nákazy koronavirem, v pondělí to bylo necelých 5000 případů, v neděli 19.952 nakažených. Za poslední den ve Francii na nemoci spojené s covidem-19 zemřelo 417 lidí, z toho 300 v nemocnicích. Británie dnes ohlásila 6391 nových případů a 343 úmrtí pozitivně testovaných za posledních 24 hodin, píše agentura Reuters.

Francie, která má 67 milionů obyvatel, se přiblížila hranici tří milionů očkovaných. Vakcínu dostalo již 2,974.019 lidí. Naprostá většina dostala přípravek Pfizer/BioNTech, používají se také vakcíny společností Moderna a AstraZeneca.

Srovnatelně lidnatá Británie do dneška naočkovala 20,47 milionu lidí, přičemž používá stejné přípravky jako Francie. Příští týden by do Británie měla dorazit také vakcína AstraZeneca vyrobená v laboratořích v Indii.

"Spojené království objednalo 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca na covid-19," řekl mluvčí britské vlády serveru Politico. Z Indie jich podle podle něj dorazí deset milionů z nich.