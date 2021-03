Francie hlásí přes 22.000 nových infikovaných, Británie 6391

Paříž/Londýn - Francie hlásí za poslední den 22.857 nových případů nákazy koronavirem, v pondělí to bylo necelých 5000 případů, v neděli 19.952 nakažených. Za poslední den ve Francii na nemoci spojené s covidem-19 zemřelo 417 lidí, z toho 300 v nemocnicích. Británie dnes ohlásila 6391 nových případů a 343 úmrtí pozitivně testovaných za posledních 24 hodin, píše agentura Reuters. Itálie prodloužila platnost restrikcí kvůli pandemii covidu-19 do Velikonoc.

Francie, která má 67 milionů obyvatel, se přiblížila hranici tří milionů očkovaných. Vakcínu dostalo již 2,974.019 lidí. Naprostá většina dostala přípravek Pfizer/BioNTech, používají se také vakcíny společností Moderna a AstraZeneca.

Srovnatelně lidnatá Británie do dneška naočkovala 20,47 milionu lidí, přičemž používá stejné přípravky jako Francie. Příští týden by do Británie měla dorazit také vakcína AstraZeneca vyrobená v laboratořích v Indii.

"Spojené království objednalo 100 milionů dávek vakcíny AstraZeneca na covid-19," řekl mluvčí britské vlády serveru Politico. Z Indie jich podle podle něj dorazí deset milionů z nich.

Itálie prodloužila platnost restrikcí až do Velikonoc

Itálie prodloužila platnost restrikcí kvůli pandemii covidu-19 do Velikonoc. Vyplývá to z vládního dekretu, který dnes podepsal premiér Mario Draghi. Až do 6. dubna tak bude dál zakázáno cestovat mezi jednotlivými regiony, v nejrizikovějších oblastech se budou muset všechny děti učit doma, a to včetně žáků dosud otevřených základních škol, napsala agentura DPA.

V Itálii bude nadále platit čtyřstupňový systém označování epidemického rizika, přičemž mezi nejpostiženější, červené regiony nyní úřady řadí oblasti Basilicaty a Molise na jihu Apeninského ostrova. V červených regionech jsou uzavřené restaurace, bary, většina obchodů a nově i všechny školy. Mezi středně rizikovými oranžovými zónami jsou regiony na severu země včetně Lombardie, Emilie-Romagny či Toskánska a mírnější žlutý stupeň rizika platí například v Benátsku, na Sicílii či v Laziu. Do bílé skupiny s minimálními restrikcemi se o víkendu jako první dostala Sardinie.

Podle dekretu se nyní počítá s tím, že ve žlutých regionech by se mohly 27. března otevřít kina, divadla a koncertní sály. Muzea tam budou moci mít otevřeno i o víkendech. Až do dubna je ale platný zákaz provozu lyžařských středisek, což praktický znamená, že sjezdovky se už letos nejspíš neotevřou, napsala agentura Reuters.

Itálie v poslední době zažívá rychlejší růst počtu nakažených, což odborníci připisují novým mutacím koronaviru. Britskou variantu viru SARS-CoV-2 nyní testy ukazují u zhruba poloviny infikovaných. Za poslední den podle ministerstva zdravotnictví přibylo více než 17.000 případů nákazy a 343 obětí, o den dříve bylo nakažených kolem 13.000 a úmrtí 246. Celkový počet nakažených v šedesátimilionové zemi se blíží ke třem milionům.