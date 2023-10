Francie chce snadněji vyhošťovat nebezpečné radikály

Paříž - Francie hodlá v reakci na páteční ubodání učitele v Arrasu výrazně usnadnit vyhošťování lidí hlásících se k násilné ideologii. Ministr vnitra Gérald Darmanin dnes oznámil, že chce do aktuálně projednávaného zákona prosadit možnost, aby úřady odebíraly povolení k pobytu stoupencům džihádu. Vláda v Paříži také usiluje o co nejrychlejší vyhoštění 11 lidí pocházejících z kavkazské oblasti Ruské federace, které bezpečnostní složky vyhodnotily jako rizikové, informovala agentura AFP.

V pátek v Arrasu na severu Francie dvacetiletý Mochammed Mogučkov nožem zabil učitele a další tři lidi zranil. Podle informací francouzských médií byl mladík patrně ruský občan čečenského původu pod dlouhodobým policejním dohledem kvůli své islamistické radikalizaci, jako akutní riziko jej však policie nevyhodnotila.

Ve Francii pobýval bez potřebného povolení, přišel však do země jako dítě mladší 13 let, a proto jej podle současných pravidel nemohly úřady vyhostit. "Tento zákon je absurdní, je potřeba ho změnit," řekl dnes Darmanin novinářům. Do aktuálně projednávaného imigračního zákona chce prosadit úpravu, která by umožňovala vyhostit lidi s radikálními postoji. Stačit by mělo například to, pokud budou mít v mobilu fotky či videa s násilnými činy teroristické organizace Islámský stát.

Prezident Emmanuel Macron v pondělí nařídil prefekturám, aby prověřily všechny potenciálně nebezpečné radikály, které by bylo možné co nejdříve vyhostit. Zaměřit se měly zvláště na mladé muže původem z ruských republik na Kavkazu.

Ministerstvo vnitra dnes podle AFP uvedlo, že se v současnosti úřady snaží vyhostit 11 lidí z ruských republik, kteří jsou vyhodnoceni jako "aktivní" a "nebezpeční". Ve Francii jich celkem pobývá šest desítek, 40 z nich je v současnosti za mřížemi, uvedl úřad.