Francie chce koordinovat rozhodnutí o bojkotu olympiády s ostatními státy EU

Loga zimních olympijských her a paralympiády v Pekingu, 9. listopadu 2021. ČTK/AP/Ng Han Guan

Paříž/Londýn/Řím/Peking - Francie chce koordinovat rozhodnutí o možném diplomatickém bojkotu zimních olympijských her v Pekingu s ostatními státy Evropské unie. S odvoláním na úřad francouzského prezidenta Emmanuela Macrona to uvedla agentura AFP.

"Bereme volbu Američanů na vědomí," uvedl Elysejský palác po oznámení Washingtonu, že do Pekingu se příští rok nevypraví žádní představitelé vlády USA. "Budeme to koordinovat na evropské úrovni. Když máme obavy o lidská práva, řekneme to Číňanům. Loni v březnu jsme přijali sankce proti Sin-ťiangu," doplnila francouzská prezidentská kancelář.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová v pondělí oznámila, že na olympiádu do Číny v únoru nepojedou žádní představitelé vlády USA. Bílý dům své rozhodnutí odůvodnil porušováním lidských práv v Číně, mimo jiné v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Vláda prezidenta Joea Bidena vyjádřila podporu americkým sportovcům, kteří na hry pojedou.

Čína dnes rozhodnutí ostře zkritizovala a pohrozila rezolutními protiopatřeními, které však blíže nespecifikovala.

Také britský vicepremiér Dominic Raab dnes uvedl, že Británie "v patřičnou dobu" zváží, zda se k bojkotu zimní olympiády připojí. On sám do Pekingu nepojede.

Itálie se nehodlá připojit k diplomatickému bojkotu zimní olympiády. Reuters to řekl vládní zdroj. Itálie má být pořadatelem zimních olympijských her v roce 2026 a tradičně má silný zájem se jich účastnit.

Olympiáda se má konat od 4. do 20. února, ale vzhledem k čínským omezením pro vstup cizinců na své území kvůli šíření nemoci covid-19 se očekává, že do Pekingu přijede jen málo světových politiků. Významnou výjimkou má být ruský prezident Vladimir Putin, který už přijal pozvání svého čínského protějšku Si Ťin-pchinga.