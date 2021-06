Francie a Portugalsko si mohou v sobotu na Euru zajistit postup

Budapešť/Mnichov - Fotbalisté Francie a Portugalska si v sobotu mohou na mistrovství Evropy připsat druhé výhry v nabité skupině F a zajistit si účast v osmifinále. Světoví šampioni "Les Bleus" od 15 hodin v Budapešti vyzvou domácího outsidera Maďarsko. Obhájci evropského zlata s hvězdným kapitánem Cristianem Ronaldem od 18:00 v Mnichově sehrají šlágr s Německem, které chce odčinit úvodní porážku 0:1 s Francií a vrátit se do hry o postup.

Francouzi se těší na atmosféru v Budapešti. Maďaři mohou díky uvolněným opatřením proti koronaviru v zemi využít jako jediní z 11 hostitelů celou kapacitu stadionu. Minulou prohru 0:3 s Portugalskem podle údajů UEFA vidělo v Puskás Aréně 55.662 diváků, celková kapacita přesahuje 67 tisíc míst.

"Očekáváme velmi těžké utkání. Budeme hrát odpoledne v tom největším vedru a na plném stadionu. Nás soupeř bude bojovat o setrvání v soutěži," citoval francouzského obránce Raphaëla Varanea web UEFA.com. "V sobotu bude plný stadion a je na nás, abychom udrželi koncentraci a mysleli jenom na zápas. Ale bude skvělé si zase zahrát před zaplněnými tribunami," uvedl další zadák Lucas Hernández.

Maďarsko prohrálo posledních pět vzájemných zápasů, Francii naposledy porazilo před 45 lety v přípravě v Budapešti. "Naším úkolem bude ukázat to nejlepší z nás od první do poslední minuty a ze hřiště odejít se vztyčenými hlavami. Nesmíme opakovat chyby, které jsme udělali v úvodním duelu," upozornil maďarský útočník Roland Sallai.

Němci potřebují zabrat, aby stejně jako na posledním světovém šampionátu před třemi lety nevypadli už v základní fázi turnaje. Pokud prohrají a Maďaři současně neporazí Francii, nemohou už už trojnásobní evropští šampioni skončit na prvních dvou místech skupiny.

"Ambice a odhodlání týmu jsou pořád příkladné. Proto víme, že to můžeme otočit. Když budeme vepředu důraznější, dokážeme Portugalsko porazit," prohlásil německý trenér Joachim Löw, který po Euru na reprezentační lavičce po 15 letech skončí a jeho místo převezme Hansi Flick.

Také úřadující mistři Evropy si na soupeře věří, přestože prohráli poslední čtyři vzájemné duely a Němce neporazili od Eura 2000. "Chceme získat další tři body. Víme, že nás čeká silný protivník, který bude také hrát na vítězství. Pokusíme se kontrolovat hru, víc držet míč a skórovat," uvedl portugalský záložník Bruno Fernandes.

Svěřenci kouče Fernanda Santose věří, že Ronaldo potvrdí formu a naváže na dvě trefy proti Maďarsku. Díky nim se šestatřicetiletý kanonýr v čele historické tabulky střelců ME s 11 brankami osamostatnil před Francouzem Michelem Platinim. "Ronaldo chce stejně jako my ostatní ukázat to nejlepší a být rozdílovým hráčem. Máme hodně individualit, ale nejdůležitější je pro nás tým," podotkl Fernandes.

Statistické údaje před zápasy skupiny F fotbalového ME: Maďarsko - Francie Výkop: sobota 19. června, 15:00 (Budapešť). Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett - Kavanagh (video, všichni Angl.). Umístění v žebříčku FIFA: 37. - 2. Bilance: 22 12-2-8 47:31. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Maďarsko: Gulácsi - Botka, Orbán, Attila Szalai - Nagy - Lovrencsics, Kleinheisler, Schäfer, Fiola - Ádám Szalai, Sallai. Francie: Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé. Absence: Gazdag, Kalmár, Szoboszlai (všichni zranění) - Martial (zranění), Coman (rodinné důvody). Disciplinární ohrožení: Négo, Orbán (oba 1 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ádám Szalai (23) - Giroud (46). Nejlepší střelci na ME: nikdo - nikdo (vlastní gól soupeře). Zajímavosti: - Maďarsko prohrálo posledních 5 vzájemných zápasů, Francii naposledy porazilo v přípravě v roce 1976 (1:0) - Maďarsko na úvod turnaje podlehlo obhájcům trofeje Portugalsku 0:3, Francie porazila Německo 1:0 - Maďarsko se na ME představí počtvrté, největším úspěchem je bronz z roku 1964 - úřadující mistry světa Francouzi hrají na 10. ME, v letech 1984 a 2000 ho vyhráli, před 5 lety podlehli ve finále Portugalcům - Francie se může stát první zemí, která podruhé za sebou ovládne zároveň MS i ME (totéž se jí povedlo v letech 1998 a 2000), u obou těchto triumfů byl jako hráč současný trenér Deschamps - Maďarsko vyhrálo jediné z posledních 7 utkání na ME, poslední 2 duely prohrálo bez vstřelené branky - Francie na Euru prohrála jediný z posledních 8 zápasů - ve finále minulého šampionátu s Portugalskem (0:1 po prodloužení) - Maďarsko v zápase s Portugalskem přerušilo sérii 11 duelů bez porážky - Francie vyhrála posledních 5 utkání bez inkasované branky a neprohrála 8x za sebou od listopadové porážky s Finskem v přípravě (0:2) - budapešťská Puskás Aréna je jediný z 11 stadionů na ME, jehož kapacita může být naplněna ze 100 procent (přes 67.000 diváků) Portugalsko - Německo Výkop: sobota 19. června, 18:00 (Mnichov). Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). Umístění v žebříčku FIFA: 5. - 12. Bilance: 18 3-5-10 16:2. Bilance na ME: 4 1-1-2 5:4. Předpokládané sestavy: Portugalsko: Patrício - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Danilo, Carvalho - Jota, Fernandes, B. Silva - Ronaldo. Německo: Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Gnabry. Absence: Cancelo (koronavirus), Mendes, Neto (oba zranění) - Klostermann, Ter Stegen (oba zranění), Hofmann (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Dias - Kimmich (oba 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Ronaldo (106) - Müller (39). Nejlepší střelci na ME: Ronaldo (2) - nikdo. Zajímavosti: - Portugalsko prohrálo poslední 4 vzájemné zápasy, Německo naposledy porazilo na ME 2000 (3:0) - Portugalsko na úvod turnaje porazilo Maďarsko 3:0, Německo podlehlo Francii 0:1 - obhájce trofeje Portugalsko startuje na 8. ME a pokaždé postoupilo ze skupiny, v roce 2019 ovládlo premiérový ročník Ligy národů - Německo se účastní rekordního 13. ME, se třemi triumfy (1972, 1980 a 1996) je spolu se Španělskem nejúspěšnější zemí - Portugalsko na Euru v základní hrací době neprohrálo v posledních 12 utkáních od června 2012, kdy podlehlo Německu 0:1 - Německo na ME prohrálo poslední 2 utkání bez vstřelené branky - Portugalsko drží sérii 7 utkání bez porážky, 3x za sebou neinkasovalo a prohrálo v jediném z posledních 16 duelů - portugalský kapitán Ronaldo se díky 2 gólům proti Maďarsku v čele historické tabulky nejlepších střelců ME s 11 brankami osamostatnil před Francouzem Platinim - Ronaldo za Portugalsko dal 106 gólů a jen 3 zásahy ho dělí od vyrovnání reprezentačního rekordu Íránce Daeího - Löw s Německem na ME při 3 účastech získal stříbro a 2 bronzy, po turnaji v roli hlavního trenéra po 15 letech u týmu skončí - v Německu hrají Portugalci Guerreiro (Dortmund) a A. Silva (Frankfurt)