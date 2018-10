Ostrava - Ve Frýdku-Místku vznikla koalice. Smlouvu podepsaly ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Primátor bude z ČSSD, měl by se jím opět stát Michal Pobucký, který město vedl v uplynulém volebním období. Sokolov zřejmě v následujících čtyřech letech povede stejná koalice jako dosud, ANO s ČSSD, Hnutím pro Sokolov a KSČM. V Přerově se po komunálních volbách rýsuje koalice vítězného hnutí ANO s ODS, která skončila na druhém místě, a s koalicí KDU-ČSL a TOP 09.

Fr.-Místek povede ČSSD, ANO a lidovci,primátorem asi opět Pobucký

Ve Frýdku-Místku vznikla koalice. Smlouvu podepsaly ČSSD, ANO a KDU-ČSL. V třiačtyřicetičlenném zastupitelstvu mají 23 mandátů. Primátor bude z ČSSD, měl by se jím opět stát Michal Pobucký, který město vedl v uplynulém volebním období. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Komunální volby ve městě vyhráli sociální demokraté. Frýdek-Místek je prvním statutárním městem v regionu, kde je uzavřena koaliční smlouva.

V dohodě se počítá s tím, že ČSSD obsadí podle vlastního návrhu pozici primátora a dvou náměstků, ANO dva náměstky, KDU-ČSL jednoho náměstka primátora.

Vítězná ČSSD získala 11 mandátů. Druhé Naše Město F-M má deset mandátů. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtá KDU-ČSL má čtyři mandáty, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je KSČM se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila SPD se třemi zastupiteli.

Primátor Pobucký dnes ČTK řekl, že se bude opět o tuto funkci ucházet. K personálnímu obsazení rady města, ani konkrétním programovým prioritám nového vedení se ale vyjadřovat nechtěl. Podle něj se představitelé koalice dohodli, že zatím toto komentovat nebudou. Pobucký uvedl, že poměrně rychlé sestavení koalice ovlivnila nejen značná programová shoda, ale také skutečnost, že se koaliční partneři znají z minulé koalice.

Nejsilnější opoziční stranou bude hnutí Naše město F-M, s nímž sociální demokraté ve vedení v minulosti spolupracovali a ve volbách hnutí získalo o jediný mandát méně než ČSSD. "Uvidíme, jestli Naše město F-M jako nejsilnější opoziční strana bude konstruktivní opozicí nebo budou všechny, i dobré věci, bojkotovat. To bude spíše záležet na nich. My jsme jim oznámili, že jsme sestavili koalici," řekl Pobucký. Uskupení koalice aktuálně pracují na programovém prohlášení.

V roce 2014 komunální volby ve Frýdku-Místku vyhrálo hnutí ANO, které i sestavilo koalici. Koalice ve městě ale několikrát změnila podobu. Před volbami město vedli sociální demokraté spolu s lidovci, hnutím Naše město F-M a podporou dvou zastupitelů z rozštěpeného hnutí ANO.

V Sokolově vzniká koalice ANO, ČSSD, Hnutí pro Sokolov a KSČM

Sokolov zřejmě v následujících čtyřech letech povede stejná koalice jako dosud, ANO s ČSSD, Hnutím pro Sokolov a KSČM. Změní se jen poměry zastoupení jednotlivých stran, řekl dnes ČTK lídr vítězného ANO Erik Klimeš. O konkrétních lidech budou podle něj strany tento týden jednat.

"Koalice už je prakticky domluvená. Složení stran bude stejné jako dosud. Personální otázky budeme řešit až v průběhu týdne," řekl ČTK Klimeš. S výsledkem voleb je podle něj strana spokojena.

Komunální volby v Sokolově ANO vyhrálo s 23,9 procenta hlasů. Bude mít v zastupitelstvu sedm mandátů, o jeden více než před čtyřmi lety. Druhé skončilo Hnutí pro město Sokolov s 19,54 procenta hlasů a šesti mandáty. Třetí ČSSD v čele se současným starostou Janem Pickou proti roku 2014 výrazně ztratila, získala jen 14,92 procenta a čtyři mandáty. Dvě křesla v zastupitelstvu získali komunisté s 8,95 procenta hlasů.

Zastupitelstvo v Sokolově má 27 členů. Koalice v něm zřejmě bude mít 19 hlasů. V opozici zůstanou Piráti s podporou STAN, kteří v Sokolově kandidovali poprvé a získali 14,37 procenta. "Ve volbách jsme dopadli nad očekávání dobře. Vznik koalice na základech té předchozí pro nás ale není překvapením. Jsme připraveni být konstruktivní opozicí," řekla dnes ČTK jednička pirátské kandidátky Tereza Zykánová. Piráti budou mít v zastupitelstvu čtyři zástupce, stejně jako Radnice středu v čele s Jaromírem Dvořákem, která získala 12,36 procenta hlasů.

Hnutí ANO bylo v Sokolově úspěšné i v prvním kole senátních voleb. S druhým nejvyšším počtem hlasů postoupila do druhého kola dosavadní místostarostka Renata Oulehlová, která současně získala i nejvíc preferenčních hlasů v komunálních volbách.

V Přerově se rýsuje koalice ANO, ODS a KDU-ČSL s TOP 09

V Přerově se po komunálních volbách rýsuje koalice vítězného hnutí ANO s ODS, která skončila na druhém místě, a s koalicí KDU-ČSL a TOP 09. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu by tak získali těsnou většinu, 16 mandátů. Hnutí ANO, které má mandátů deset, si v povolebním vyjednávání nárokuje pro svého lídra Petra Měřínského funkci primátora. ČTK to dnes řekl Petr Vrána z vyjednávacího týmu ANO.

Zástupci hnutí ANO začali s vyjednáváním už v sobotu odpoledne, pokračovali v neděli. "Jednali jsme už téměř se všemi subjekty. Nyní jsme vyjednávání zúžili na vyjednávání subjektů ANO, ODS a sdružení KDU-ČSL a TOP 09. Jednání dále pokračují. Jednáme společně, budeme řešit posty, personální věci, na mnoha věcech ještě není shoda. Pokud jednání nezkrachují, mohla by toto být budoucí platforma koalice," uvedl Vrána, který hnutí vedl před čtyřmi lety.

ANO získalo 24,3 procenta hlasů. Druhá skončila ODS s 15,2 procenta a šesti mandáty. Koalice lidovců a TOP 09 by do vedení města přispěla dvěma mandáty. Vrána zatím k nárokům hnutí a počtu křesel v jedenáctičlenné radě nechtěl říct nic bližšího. "Říkali jsme, že pokud ANO vyhraje volby, budeme požadovat post primátora, což se stalo. Jednání budou ještě dnes a v úterý pokračovat. Své požadavky jsme ještě neřekli svým koaličním partnerům, takže to chceme říci první jim," doplnil Vrána.

Do zastupitelstva se probojovalo také sdružení Společně pro Přerov s 11,47 procenta hlasů, které dosud radnici vládlo a mělo i primátora. Do voleb šlo společně s Piráty a získalo čtyři mandáty. Čtvrté skončilo sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, které získalo 10,81 procenta hlasů a čtyři mandáty a které bylo v minulém období součástí koalice. I s těmi hnutí ANO jednalo, na podobě koalice už se zřejmě podílet nebudou. "Pokud bude shoda na personáliích v rámci nově vzniklých zastupitelských klubů a jednání nezkrachují, udělali bychom v pátek tiskovou konferenci," dodal Vrána.

Do opozice se v případě dohodnutí koalice dostanou kromě Prosperity a Společně pro Přerov také komunisté, kteří získali za 9,33 procenta hlasů čtyři zastupitele. Šestá je SPD se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo hnutí STAN se dvěma zastupiteli. Voleb se účastnilo 38,95 procenta voličů.

Před čtyřmi lety získalo hnutí ANO 21,99 procenta voličů a devět mandátů, primátora však hnutí nakonec přenechalo Společně pro Přerov, které získalo osm mandátů za 20,07 procenta hlasů. Třetí skončili komunisté s 11,72 procenta a pěti mandáty. K volebním urnám tehdy přišlo v Přerově 37,98 procenta voličů. Koalici tvořilo Společně pro Přerov s hnutím ANO, Nezávislými a se sdružením Za prosperitu Přerova a jeho místních částí. Koalice se nakonec rozpadla, když smlouvu vypověděli Nezávislí a Prosperita.

TOP 09 je proti účasti člena v kladenské koalici zahrnující i SPD

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil je proti účasti člena TOP 09 v nové kladenské koalici zahrnující vedle ODS a ANO i SPD. Má vystoupit z koalice, nebo ze strany, jinak bude vyloučen, uvedl Pospíšil na twitteru. Zastupitel za TOP 09 Petř Hašek byl zvolen v uskupení Kladeňáci, které je složeno z kandidátů STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Koaliční smlouvu podepsaly strany v neděli. Ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu má koalice 18 hlasů. Haškovo vyjádření ČTK zjišťuje.

O pozici svých straníků v kladenské koalici bude jednat ODS. Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy je situace v Kladně nestandardní. Primátorem tam má podle dohody koaličních stran být Dan Jiránek z ODS.

"Za TOP 09 jasně říkám, že koaliční paktování s SPD je nepřijatelné. TOP 09 má platné usnesení, kterým tuto spolupráci zakazuje. Dotyčný člen kladenské topky má jen dvě možnosti - vystoupit z koalice, nebo vystoupit ze strany. Jinak bude vyloučen pro porušení hodnot TOP 09," uvedl Pospíšil.

Na důvody spolupráce ODS s SPD se bude kladenských občanských demokratů ptát předsednictvo strany. "To, že na Kladně vznikla široká koalice všech stran proti panu (dosavadnímu primátorovi Milanu) Volfovi a KSČM ukazuje, že situace zde není zcela standardní. Pokud vím, kampaň na Kladně byla velmi vyhrocená, doprovázená masivními anonymními útoky na opozici. Detaily ale neznám, předpokládám, že se s kolegy z vedení sejdeme se zástupci kladenské ODS a budeme chtít slyšet jejich vysvětlení nastalé situace," sdělil Fiala ČTK.

Místopředsedkyně strany Alexandra Udženija už v neděli uvedla, že kladenská koalice nepatří mezi ty, které vedení ODS preferuje. Kongres strany nezakázal občanským demokratům utvořit koalici s SPD, takové usnesení má pouze ve vztahu ke KSČM.

Podle koaliční dohody se strany koalice v Kladně shodly například na klíčových investicích do chodníků, silnic, nových parkovacích míst, parků a sportovišť. Prioritou by také mělo být transparentní hospodaření města a městských firem či zavedení participativního rozpočtu. Strany se rovněž shodnou na zrušení heren na území města. Cílem koalice je i zamezit výstavbě hypermarketu v lokalitě Růžové pole.

Komunální volby v Kladně vyhrála Volba pro Kladno, získala 13 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila se sedmi mandáty ODS, která byla dosud v opozici. Koalice Kladeňáci bude mít pět zastupitelů. Čtvrté ANO má v Kladně čtyři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě KSČM. Šestá je SPD se dvěma mandáty.

Osobnosti pro Třinec chtějí ve vedení města pracovat s lidovci

Sdružení Osobnosti pro Třinec, které vyhrálo volby se ziskem více než 47 procent hlasů, chce ve vedení města spolupracovat s lidovci. ČTK to dnes řekla jednička kandidátky vítězného sdružení, primátorka Věra Palkovská, která už schůzku s lidovci chystá.

Osobnosti pro Třinec budou mít v třiatřicetičlenném zastupitelstvu 21 křesel, takže by ani partnera do koalice nepotřebovaly. KDU-ČSL ve městě dostala 10,08 procenta hlasů a v zastupitelstvu bude mít čtyři zástupce.

"Bavili jsme se o tom, že určitě budeme spolupracovat s charakterními, pracovitými a schopnými lidmi. Pro nás je partner KDU-ČSL, protože už dlouhodobě spolupracujeme v městské radě, takže předpokládáme, že budeme spolupracovat i nadále," řekla primátorka.

Uvedla, že si volebního výsledku velmi váží i proto, že díky němu bude ve vedení města zachována kontinuita. "I proto z logiky věci oslovuji KDU-ČSL," řekla. Spolupráce je zároveň podle ní postavena na dlouhodobé důvěře. "Už nějakou představu máme. Teď je třeba to dotáhnout tak, aby to bylo opravdu o schopných, pracovitých lidech, aby to fungovalo co nejlépe," řekla Palkovská.

Slezský Třinec, který má 36.000 obyvatel, se stal statutárním městem na konci srpna. Do zastupitelstva se tam v komunálních volbách dostalo ještě hnutí ANO, jež dostalo 13,37 procenta hlasů a bude mít pět křesel, a Nezávislí, kteří za 7,76 procenta hlasů budou mít tři mandáty. K volbám přišlo 34,44 voličů, tedy téměř 10.000 lidí.