Fousek trenérovi Šilhavému nadále věří a nepochybuje o postupu na ME

Praha - Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý má po čtvrteční domácí remíze 1:1 s Albánií v kvalifikaci mistrovství Evropy nadále důvěru předsedy Fotbalové asociace ČR Petra Fouska. Šéf FAČR si uvědomuje, že národní mužstvo mělo mít po polovině skupiny více bodů, zároveň ale nepochybuje o tom, že už v říjnových zápasech ukáže, že na šampionát do Německa patří. Fousek v rozhovoru pro web asociace varoval před panikou.

Reprezentanti při zářijovém srazu uhráli dvě remízy 1:1. Zatímco v neděli v přípravě v Maďarsku podali solidní výkon, o tři dny dříve se jim zápas doma s Albánií nevydařil. Šilhavého výběr po čtyřech z osmi duelů kvalifikace klesl na druhé místo vyrovnané skupiny E o dva body za Albánii, která má ale na kontě o utkání více. Právě na půdě balkánského lídra tabulky se český celek představí v příštím zápase 12. října.

"Diskutovali jsme s trenéry i hráči před zápasem, po zápase i poté v Maďarsku. Všichni víme, že umíme předvést mnohem lepší výkon. Věděli jsme, jakou sílu Albánie má. V zápase jsme bojovali i sami se sebou, bohužel nám to nesedlo. Ale to se občas stává, což se ukázalo v mnoha zápasech nejen naší skupiny," uvedl Fousek.

"Kvalifikace je ve své polovině a my jsme samozřejmě mohli a měli mít víc bodů. Ale pořád to máme ve svých rukou. Věřím mužstvu, trenérům i celému realizačnímu týmu a úkol je jasný. Naším cílem jednoznačně zůstává postup na Euro do Německa," doplnil Fousek.

Na šampionát v příštím roce postoupí první dva týmy z každé skupiny. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci. Česká reprezentace od rozdělení federace na Euru ještě nikdy nechyběla.

"V kvalifikaci jsme ztratili dva body, ale nepochybuji, že tenhle tým na Euro 2024 patří a v říjnu a listopadu to ukáže. Celý fotbalový národ by se měl semknout, abychom to v říjnu a v listopadu zvládli a dotáhli kvalifikaci do úspěšného konce," řekl Fousek.

"Střetnutí s nebezpečným Maďarskem nebylo ani reparátem, ale ani žádným pouťákem. Naopak velmi dobrou přípravou před tím, co nás čeká v říjnu v Albánii, včetně bouřlivé atmosféry a tvrdé hry," poznamenal Fousek.

Odmítl podle něj až přehnanou kritiku, která se na tým a Šilhavého po utkání s Albánií snesla. "Kritika k fotbalu patří a s domácí ztrátou s Albánií samozřejmě nejsme spokojeni, ale některé komentáře byly za hranou. Pohledy mohou být různé a zklamaní jsme všichni," řekl Fousek.

"Ale v žádném případě nemůžeme připustit paniku, naopak je zapotřebí zachovat chladnou hlavu. Zvlášť v rozehrané kvalifikaci, když se za měsíc hrají další zápasy. Jsem přesvědčený, že hráči i trenéři vědí, co musejí v říjnu změnit a zlepšit, a že situaci musíme čelit tvrdou prací a zlepšeným výkonem v Albánii i doma s Faerskými ostrovy,“ dodal předseda výkonného výboru FAČR směrem k říjnovým duelům.