Fousek se sešel s Šilhavým, o trenérově budoucnosti ale zatím není jasno

Praha - Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek se podle plánu sešel s trenérem reprezentace Jaroslavem Šilhavým, který s národním týmem na konci března nepostoupil z play off na mistrovství světa. O budoucnosti kouče u mužstva zatím není rozhodnuto a zřejmě se tak nestane ani v nejbližších dnech.

Šilhavý, jemuž končí u reprezentace smlouva 31. července, nesplnil cíl v podobě postupu na šampionát do Kataru. Jeho svěřenci v semifinále play off prohráli ve Švédsku 0:1 po prodloužení a neprošli do finále baráže proti Polsku, které následně Seveřany vyřadilo.

Šedesátiletý kouč bezprostředně po následném přípravném utkání ve Walesu a remíze 1:1 nechtěl nad budoucností spekulovat s tím, že jasněji bude po schůzce s Fouskem. V případě změny na trenérském postu by podle spekulací médií mohl být nástupcem na lavičce národního týmu mimo jiné bývalý svazový předseda Ivan Hašek.

"Potvrzuji, že jsem se s trenérem Šilhavým sešel, schůzka proběhla již minulý týden. Ale scházíme se nadále průběžně, je to naprosto normální a přirozené," uvedl pro česká média Fousek. "Vzhledem k opakujícím se mediálním spekulacím nebudeme záležitost trenéra reprezentace komentovat až do chvíle, než bude jasný a konkrétní výstup," doplnil Fousek.

Jasněji podle něj nebude ani po čtvrtečním zasedání výkonného výboru FAČR. "Ve čtvrtek bude sice jednat výkonný výbor, ale půjde o mimořádné zasedání, které bude primárně věnováno finančním záležitostem a rozpočtování. Určitě nebude rozhodovat o otázce reprezentačního trenéra," prohlásil Fousek.

K situaci kolem reprezentace se vyjádří i nově vzniklá Sportovní rada FAČR, které předsedá bývalý hráč národního týmu Vladimír Šmicer. "Její pohled budeme chtít znát, ale v mantinelech poradního orgánu. Otázka proto nezní, zda má trenér Šilhavý setrvat, ale budeme chtít znát řadu názorů na reprezentaci," dodal Fousek.

Šilhavý převzal reprezentaci v září 2018 po Karlu Jarolímovi a tehdy tápající mužstvo pozvedl. Vloni v létě došel s týmem nečekaně až do čtvrtfinále Eura, na vytoužený postup na mistrovství světa ale nedosáhl.