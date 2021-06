Fousek: Nejprve je potřeba vyjít do základního tábora, tím je postup ze skupiny

Praha - Podle nového předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petra Fouska je cílem národního týmu na nadcházejícím mistrovství Evropy postup ze základní skupiny. Před týdnem zvolený šéf FAČR věří, že reprezentaci nepoznamená fakt, že k zápasům na turnaji bude létat z Prahy, a naopak to přemění ve výhodu.

"První postupný cíl, který si musíme klást na základě ambicí, kvality naší reprezentace a složení té skupiny, je postoupit ze skupiny. Co bude dál, to bych nechtěl spekulovat. Každý předseda by si samozřejmě přál dojít co nejdál, ale jako když se zdolává hora, nejdřív je potřeba vystoupit do základního tábora. A tím je postup ze skupiny," řekl novinářům Fousek.

Český celek ve skupině změří síly se Skotskem, Chorvatskem a Anglií. První dva zápasy odehraje v Glasgow, třetí v Londýně. "Postupují i některá mužstva na třetích místech, ale tím nechci říct, že bychom měli skončit třetí. Samozřejmě je lepší zajistit si postup přímo a nečekat na srovnání s dalšími skupinami. Nepochybně je úspěch už to, že jsme na Euro postoupili. Je celá řada zemí, které se na Euro budou dívat jen v televizi," poznamenal Fousek, který dnes navštívil první trénink týmu na Strahově, kde bude mít během turnaje základnu.

Původně mělo mužstvo bydlet v Edinburghu, ale kvůli tvrdým opatřením skotských úřadů proti koronaviru bude trénovat v Praze a k zápasům létat. "Praha má své výhody. Samozřejmě je logisticky nepříjemné to cestování. Na druhou stranu doma je doma. Věřím, že z nevýhody uděláme výhodu a podaří se nám připravit tak, aby nám to pomohlo. I další svazy zvolily variantu, že budou mít base kemp na domácí půdě a budou na utkání létat. Z naší strany je vše připraveno, už zbývá jen hrát," uvedl Fousek.

Náklady, které vznikly zrušením kempu ve Skotsku a létáním k zápasům, pokryje pořadatel UEFA. "Přesnou kalkulaci nemáme, ale budu o tom jednat s UEFA. Záležitost se zrodila ještě za předchozího vedení koncem května. Ve funkcích jsme krátce, máme i jiné priority, které v souvislosti s Eurem musíme řešit. Ale ve finále to dopadne tak, abychom na tom netratili," řekl Fousek.

Sám není nadšený z toho, že Euro netradičně hostí 11 zemí. "Osobně nejsem příznivcem této konstrukce, která se kdysi z nějakých důvodů narodila na UEFA. Ale neříkám to proto, že bych chtěl UEFA kritizovat. Je třeba to respektovat. Mrzí mě to hlavně kvůli fanouškům. Když si vzpomeneme na Euro 2004, byly tam vysoké počty českých fanoušků, hráli jsme famózní fotbal. To byly fantastické záležitosti. Ale i další turnaje, vždy to byl takový ten festival," uvedl Fousek.

Denně je v kontaktu s reprezentačním trenérem Jaroslavem Šilhavým. "Probíráme všechno - sestavu, organizaci, formu," uvedl s úsměvem. "Známe se dlouho, protože za trenéra Brücknera jsme spolu byli u reprezentace. Jarda jako asistent, já byl funkcionář - generální sekretář. Já to Jardovi strašně moc přeju, že se s týmem probojoval na šampionát z nelehké skupiny. Vývoj tomu třeba v jednu chvíli ani nenasvědčoval. O to více je třeba si toho vážit. Tím, že jsme od roku 1996 byli na Euru pokaždé, tak to někteří možná berou jako samozřejmost. Ale je to příslušnost k elitě v Evropě," řekl Fousek.

Start na šampionátu je velmi důležitý i pro FAČR, jen za samotnou účast je 9,25 milionu eur (235 milionů korun), byť UEFA kvůli dopadům koronavirové pandemie původní částku rozdělenou mezi účastníky lehce snížila.

"Tyto finance jsou vždy důležité, protože účast na Euru nebo mistrovství světa je jedním ze zásadních výnosů asociace. Z těchto výnosů se dá pochopitelně realizovat celá řada programů, nejen do reprezentace. Je to něco, co se odehraje jednou za čtyři roky. Už z toho je vidět, že jeden turnaj pokryje následný čtyřletý cyklus UEFA," podotkl Fousek.

Mužstvo má jako tradičně vypsané prémie za výsledky na Euru, pamatováno je i na případné celkové prvenství. "Prémiový řád je schválen. Byl schvalovaný ještě předchozím vedením, protože nešlo čekat. Konstrukce je stejná bez ohledu na to, jak daleko postoupíme. Výsledná částka se dělí mezi FAČR a mužstvo," prohlásil Fousek.

Spolu s generálním sekretářem FAČR Janem Paulym navštíví všechny tři zápasy ve skupině a bude i na pátečním zahajovacím duelu Eura mezi Itálií a Tureckem v Římě. "Měl bych se tam sejít s vedením UEFA. Jsou tam pozvaní i zástupci všech dalších svazů. Setkám se tam s celou řadou předsedů, které dlouho znám. Pochopitelně i jednání s UEFA má svou důležitost," řekl Fousek, který od roku 1994 působil v orgánech federací UEFA a FIFA.