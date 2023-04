Fousek kandiduje do výkonného výboru UEFA, Čeferina čeká obhajoba

Lisabon - Na středečním kongresu Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) v Lisabonu bude na další čtyřleté období zvolen předseda. Hlasování by mělo být formalitou, neboť jediným kandidátem je stávající šéf Aleksander Čeferin ze Slovinska. O pozici ve výkonném výboru se uchází předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek.

Zatímco Čeferinovo pokračování v roli předsedy je prakticky jisté, volby do výkonného výboru budou dramatičtější. Obmění se devítka z celkových 19 členů, přičemž aklamací se uskuteční volba ženské členky Laury McAllisterové z Walesu a Němce Hanse-Joachima Watzkeho, kteří nemají protikandidáta.

O zbylých sedm míst se uchází jedenáctka šéfů jednotlivých asociací, Fousek tedy bude mít 10 soupeřů. "Samozřejmě se tomu věnuju. Jsou to volby, takže výsledek není nikdy předem dán. Uvidíme," řekl novinářům Fousek.

Český fotbal měl ve vedení UEFA naposledy zastoupení před více než 20 lety, mezi roky 1996 až 2002 byl členem výkonného výboru tehdejší svazový předseda František Chvalovský. V roce 2011 neúspěšně kandidoval Ivan Hašek, který v té době vedl český fotbal. Nejvýše postaveným českým funkcionářem v novodobé historii byl bývalý předseda Václav Jíra, který v letech 1978 až 1992 zastával post místopředsedy UEFA.

"Myslím, že pro to mám nějaké profesní a lidské předpoklady. Zejména to, že se pohybuji v mezinárodním fotbale dlouho. Mám tam celou řadu kontaktů a dobrých vztahů. K tomu samozřejmě patří znalost té problematiky a jazyková vybavenost," uvedl Fousek, který vede FAČR od předloňského června.

"Myslím, že je i moje povinnost kandidaturu podat, jestliže jsou věci takhle nastavené. Český fotbal tam nikoho neměl více než 20 let a je to v každém případě otázka prestiže, kontaktů a přístupu k informacím. Ocenil bych, že až na výjimku to má v českém fotbalovém prostředí velkou podporu. Lidé vnímají, že český fotbal by tím mohl získat," dodal.

Fousek, který hovoří čtyřmi světovými jazyky, se v mezinárodním fotbalu pohybuje desítky let. Působil v řadě orgánů UEFA i FIFA, které ho vyslaly i na 19 zahraničních misí s úkolem pomoci řešit problémy tamních asociací. Tři roky působil jako expert FIFA a UEFA v Řecku.

Čeferin stejně jako před čtyřmi lety nebude mít při volbě předsedy protikandidáta. Pětapadesátiletý slovinský funkcionář stojí v čele UEFA od roku 2016, kdy kvůli zákazu činnosti za porušení etických pravidel rezignoval Francouz Michel Platini.

Čeferina od počátku jeho kampaně podporuje FAČR, která ho dokonce před lety na post předsedy navrhla. Fousek má ke slovinskému funkcionáři blízko, vloni na konci listopadu ho v Praze uvítali spolu s českým premiérem Petrem Fialou. Čeferina, v pořadí sedmého šéfa evropské fotbalové unie, mimo jiné spojuje s FAČR odpor k superlize, jež měla být přímou konkurencí výkladní skříně UEFA Ligy mistrů.