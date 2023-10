Fousek k setrvání Šilhavého: Konzervativní řešení, zajíci se počítají po honu

Praha - Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek připustil, že rozhodnutí o setrvání trenéra Jaroslava Šilhavého u reprezentace je konzervativním řešením. Výkonný výbor podle něj na mimořádném zasedání zvažoval nejrůznější varianty a vyhodnocoval také to, jak jsou rizikové. Na tiskové konferenci uvedl, že až závěrečné dva listopadové zápasy evropské kvalifikace v Polsku a s Moldavskem ukážou, zda vedení FAČR rozhodlo správně.

"Jsme si vědomi, že je to konzervativní řešení, že to není řešení revoluční. Důvodů, které nás k tomu vedly, je hodně. Zaprvé jaká je situace ve skupině, museli jsme vzít v úvahu i to, že už 27. října je potřeba obeslat kluby s širší nominací. Součástí posuzování variant byla i míra rizika," řekl Fousek.

"Nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. Jsme si vědomi, že tohle řešení není jistota, je to nějaký předpoklad. I další řešení by byla nějakým předpokladem a měla by nějakou míru rizika. Odpověď nám dá 17. a 20. listopad," doplnil šéf FAČR s odkazem na zápasy v Polsku a s Moldavskem.

Fousek svolal mimořádné zasedání výkonného výboru v pátek ráno po čtvrteční porážce 0:3 v Albánii. V neděli však národní tým v druhém z říjnových duelů doma zvítězil 1:0 nad Faerskými ostrovy a díky nečekané remíze Polska s Moldavskem poskočil na postupovou druhou příčku ve skupině. K účasti na šampionátu v příštím roce v Německu stačí Šilhavého výběru na závěr kvalifikace doma zdolat Moldavsko.

"Ve fotbale rozhodují výsledky. Trenér Šilhavý byl v poslední době pod tlakem, my jsme si toho vědomi, on sám si toho je vědom. Byli jsme nespokojeni s některými výkony a výsledky, ale zajíci se počítají po honu. Jsme zaměřeni na to, abychom udělali výsledky v Polsku a doma s Moldavskem," uvedl Fousek.

"Výsledek Polska s Moldavskem bych nepřeceňoval. Ve skupině bylo mnohem více překvapivých výsledků, ale nejen v té naší. Jsme toho svědky v každém okně. Nepoužíval bych to jako nějaký argument nebo berličku. Byli jsme vedeni především snahou o nějakou stabilitu," dodal Fousek.

Výkonný výbor podle něj zvažoval řadu variant - zavrhl možnost angažovat dočasného trenéra na závěr kvalifikace či využít kouče od jiného reprezentačního týmu. "Některé neoficiální konzultace (ohledně jiných trenérů) proběhly. Jinak ale ta záležitost postupuje tak, že jestliže se výkonný výbor rozhodne vydat nějakým směrem, pověří předsedu k jednání s adeptem či adepty. To nebylo třeba," řekl Fousek.

S vedením Slavie o jejím trenérovi Jindřichu Trpišovském nyní nehovořil. "My jsme tu věc nezávazně konzultovali tehdy (vloni) po baráži. Ale nyní jsem směrem k nadcházejícímu rozhodování s trenérem Trpišovským, jeho manažerem Jiřím Müllerem ani panem (šéfem Slavie Jaroslavem) Tvrdíkem nemluvil. Respektujeme, že trenér má smlouvu ve Slavii. Navíc variantu krátkodobé výpomoci jsme zavrhli jako nesystémovou," uvedl Fousek.

Šilhavý podle něj na jednání výkonného výboru působil odhodlanějším dojmem než po posledních zápasech. "Byl to trenér Šilhavý s větší sebedůvěrou a sebevědomím. Myslím, že o tom bylo napsáno hodně. V našich funkcích musí být člověk zvyklý na tlak, umět s tím pracovat. Jsem přesvědčen, že trenér tu chuť má a musí to ukázat. Co se týká přípravy nominace, studie soupeřů, analýzy, tak ten čas do 17. listopadu musí beze zbytku využít," řekl Fousek.

"Každý z nás je jiný řečník, motivátor, prezentér. Dovedu si představit, že ten tlak na něj byl ze všech stran velký. Musíte ještě připravit mužstvo, aby podalo co nejlepší výkon. Není to jednoduché, moc nespíte, k tomu třeba cestování. To není omluva, to je konstatování faktů. S tím se každý v té funkci musí vyrovnat," doplnil Fousek.

S Šilhavým se dnes na výkonném výboru dotkli i situace ohledně záložníka Antonína Baráka, který chyběl v posledních nominacích kvůli údajně nevhodnému chování v týmu. "Trenér nás informoval, že je s Barákem v kontaktu, že se chystá nějaká schůzka mezi nimi. Víc k tomu momentálně nejde říct," uvedl Fousek.

Realizační tým nyní bude pod větším drobnohledem. "Aniž by někdo chtěl zasahovat do jeho kompetence, bude probíhat intenzivnější komunikace nejen se mnou, ale i technickým ředitelem (Erichem Brabcem) a mými kolegy ve výkonném výboru. Jde skutečně o hodně," dodal Fousek.