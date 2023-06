Fousek byl s finále EKL v Edenu spokojený, z akce chce těžit i v budoucnu

Praha - Předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek je spokojený s organizací a průběhem finále Evropské konferenční ligy v Praze. Nedávno nově zvolený člen výkonného výboru Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) zároveň v rozhovoru pro web FAČR naznačil, že by se brzy mohla v Česku konat další akce.

"Finále hodnotím každopádně jako úspěch. Naším hlavním úkolem byla bezchybná organizace, což se podle reakcí předsedy UEFA Aleksandera Čeferina, mých kolegů z výkonného výboru i dalších expertů UEFA jednoznačně povedlo," řekl Fousek.

Podle šedesátiletého funkcionáře může český fotbal z akce těžit i v budoucnu. "Ve čtvrtek ráno jsem ještě s Aleksanderem Čeferinem jednal. Ocenil, jakým způsobem jsme k finále přistoupili. Rádi bychom z tohoto zápasu vytěžili i další projekt, o kterém zatím ještě nechci mluvit," naznačil Fousek.

Ve středečním duelu na stadionu Slavie v Edenu zdolal West Ham 2:1 Fiorentinu a získal druhou velkou evropskou trofej. "Kladiváři" navázali na vítězství v tehdejším Poháru vítězů pohárů ze sezony 1964/65. Z triumfu se mohli radovat i čeští reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem, mezi poraženými byl naopak Antonín Barák.

"Do finále postoupily věhlasné kluby s velmi sledovanými fotbalovými hvězdami. Utkání přineslo českému fotbalu a Praze obrovskou prestiž, propagaci. Fanoušci navíc v Praze utratili hodně peněz. I tyto ekonomické a mimoekonomické efekty k takové akci náleží," podotkl Fousek.

Právě fanoušci obou klubů si ale vysloužili po zápase i kritiku veřejnosti. Ve středu odpoledne došlo mezi příznivci Fiorentiny a West Hamu k potyčce v centru města. Během prvního poločasu zápasu navíc házeli fanoušci londýnského klubu na hráče soupeře plastové kelímky a jeden z nich rozsekl hlavu kapitánovi "Fialek" Cristianu Biraghimu. Policie v souvislosti se všemi událostmi zadržela 23 lidí.

"Hodnocení UEFA se týkalo i bezpečnosti. To, co se v centru odehrálo, byly vzhledem k počtu fanoušků drobnosti, byť takové srážky fanoušků samozřejmě nechci omlouvat. UEFA vysoce ocenila práci policie. I díky ní byl na stadionu i v jeho okolí klid. Z drtivé většiny to platilo i pro centrum Prahy," uvedl předseda FAČR.

Finále velkého evropského poháru se hrálo v Česku poprvé. V roce 2013 Eden hostil Superpohár mezi vítězem Ligy mistrů Bayernem Mnichov a Evropské ligy Chelsea. Hlavním pořadatelem finále byla UEFA, na organizaci se ale podílelo mnoho dalších subjektů včetně FAČR, města nebo bezpečnostních složek.

"Část rozpočtu, která náležela FAČR, jsme koncipovali jako vyrovnanou. Přínos nespočívá v gigantických ziscích, ale v mnoha dalších efektech, které se projeví jinak. Zápas navštívily politické špičky, významní komerční partneři, vedení fotbalové asociace i zástupci profesionálního a regionálního fotbalu. Byli zde předsedové asociací z Evropy, šéfové ligových soutěží, kluby. Pro český fotbal to byl vrchol roku a můžeme být pyšní, jakým způsobem jsme tento zápas zorganizovali," dodal Fousek.