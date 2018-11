Praha - Otázkou nadcházející sezony Světového poháru v biatlonu je, zda bude dál vládnout Martin Fourcade. Francouz získal velký křišťálový glóbus už sedmkrát v řadě a favoritem je i pro tuto zimu. Mezi ženami obhajuje triumf Finka Kaisa Mäkäräinenová, trojnásobná vítězka seriálu.

Vidět v popředí hodnocení SP i jednotlivých závodů chtějí být i čeští reprezentanti v čele s olympijskými medailisty Veronikou Vítkovou a Michalem Krčmářem. Sezona začne v neděli smíšenými štafetami v Pokljuce a pokračuje tam příští týden.

Třicetiletý Fourcade v minulé sezoně dominoval a polevit nehodlá. Důkazem je, že o jeho běh se stará bývalý skvělý běžec na lyžích Vincent Vittoz. Největším sokem hvězdného Francouze by měl být Nor Johannes Thingnes Böe. "Jedině on může Martina porazit," řekl bývalý vítěz SP Francouz Raphaël Poirée webu ski-nordique.net.

Znepříjemnit elitní dvojici život se budou snažit Němci. "Když mají ti dva ideální den, těžko se porážejí, ale chceme je častěji trápit," vyhlásil Benedikt Doll. Dál se musí počítat se Slovincem Jakovem Fakem, i když jeho dlouholetý český trenér Tomáš Kos nyní působí na Slovensku. Překvapit jako na olympiádě může Švéd Sebastian Samuelsson. Rus Anton Šipulin měl zdravotní problémy a úvod SP vynechá.

Češi spoléhají na stříbrného medailistu z korejských her Krčmáře. "Chci jezdit vyrovnaněji," hlásil před startem sezony. Mezi špičku se chce vrátit Ondřej Moravec. "Jsem připravený se zase porvat o ty výsledky, které jsem předváděl tři čtyři roky zpátky," řekl trojnásobný olympijský medailista z olympiády v Soči.

Mäkäräinenová vyhrála minulý Světový pohár o pouhé tři body před Anastasií Kuzminovou a Slovenka letos zkusí celkový triumf konečně získat. Musí počítat i s konkurencí Italky Dorothey Wiererové či Švédky Hanny Öbergové. Němka Laura Dahlmeierová měla zdravotní problémy a první závod nestihne.

Zasáhnout do bojů o příčky nejvyšší by mohla i česká jednička Vítková, která si pochvalovala příchod norského trenéra Egila Gjellanda. "Zase mě to bavilo úplně jinak. Dělaly se jiné věci," pochvalovala si. Vrátit se po horší sezoně k lepším výsledkům chce Eva Puskarčíková a pozici domácí naděje bude potvrzovat juniorská mistryně světa Markéta Davidová.

Biatlonový svět se poprvé od roku 1993 musí obejít bez Nora Oleho Einara Björndalena. Osminásobný olympijský vítěz a dvacetinásobný mistr světa ukončil kariéru stejně jako jeho běloruská manželka Darja Domračevová.

Na trati už fanoušci neuvidí mimo jiné ani Nora Emila Hegleho Svendsena, chybět budou také Běloruska Naděžda Skardinová, Francouzka Marie Dorinová Habertová či dvojice Američanů Lowell Bailey, Tim Burke.

Pro české fanoušky bude vrcholem předvánoční Světový pohár v Novém Městě na Moravě, na který ještě zbývá pár vstupenek. Mistrovství světa hostí v březnu švédský Östersund a biatlonová zima skončí 24. března na Holmenkollenu.