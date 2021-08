Fotoreportér ČTK Vondrouš vystavuje na LFŠ snímky pandemické Prahy

Uherské Hradiště - Fotoreportér České tiskové kanceláře (ČTK) Roman Vondrouš vystavuje v Uherském Hradišti snímky z ulic Prahy v době pandemie koronaviru. Výstava Fragmenty metropole, která dnes slavnostně začala v Klubu kultury, je součástí doprovodného programu letošního ročníku Letní filmové školy (LFŠ). K vidění bude do 20. srpna.

Jeden z nejoceňovanějších českých fotožurnalistů současnosti zachytil se svým výjimečným citem pro barvu a světlo loňský život v rouškách a respirátorech v hlavním městě. Výstava nabízí necelou třicítku snímků. "Vybíral jsem samozřejmě z většího počtu fotografií. Při výběru jsem pocitově uvažoval, aby si to sedlo, aby od každého bylo trošku něco. Jedná se převážně o můj subjektivní pohled na Prahu v době oné pandemie," řekl dnes ČTK Vondrouš.

Pohled na prázdné ulice města byl podle něj deprimující a skličující. "Centrum, a nejenom centrum, se totálně vylidnilo. Najednou to byla zcela jiná Praha, než na kterou jsme byli doposud zvyklí. Naštěstí, doufám, že jsme už za tím nejhorším," uvedl fotograf.

Nejvýraznější úbytek turistů i místních v ulicích zažila Praha loni na jaře. "V počátku, když se vyhlásil první lockdown, tak to bylo každým coulem jiné. Prázdnota byla, nechci říct že absolutní, ale velmi se to tomuhle přirovnání blížilo. V prvních týdnech opravdu ulice byly prázdné. Samozřejmě postupně, když jsme se dozvěděli, co ta nemoc obnáší, tak už lidé nebyli v tak skličujícím rozpoložení, takže už se to rozvolnilo," doplnil Vondrouš.

Jeho snímek Dezinfekce byl v soutěži Czech Press Photo vyhlášen fotografií roku 2020. Kromě Uherského Hradiště lze nyní Vondroušovy snímky věnované tématu pandemie vidět také v Opavě a Kladně. Dnes odpoledne Vondrouš na festivalu vedl také lekci, v níž se se zájemci podělil o svůj přístup k reportážní fotografii

V ČTK působí absolvent Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě od roku 2005. Na kontě má řadu prestižních ocenění. V roce 2019 zvítězil v jedné z kategorií soutěže pořádané Mezinárodní asociací sportovních novinářů (AIPS), kde zaujal porotu seriálem snímků z dostihů.

Součástí programu LFŠ je i venkovní výstava ČTK nazvaná Olympijské okamžiky. Prostřednictvím 155 fotografií zachycuje nejzajímavější momenty z dějin československé a české účasti na olympijských hrách. Většina snímků pochází z fotografického archivu národní tiskové agentury. Výstava zůstane na Palackého náměstí v Uherském Hradišti minimálně do poloviny září, poté by se měla postupně přesunout do několika dalších měst.