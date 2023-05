Fotopasti poprvé zachytily v lesích CHKO Jeseníky vlčí pár

Jeseník - Vlčí pár zachytily fotopasti instalované v okolí Medvědí hornatiny v CHKO Jeseníky, kde byl pohyb vlků zaznamenán ve třech lokalitách. "Tyto unikátní záběry poprvé dokumentují vlčí pár v CHKO Jeseníky," sdělil dnes ČTK předseda Společnosti přátel Jeseníků Ondřej Bačík, podle kterého by se Správa CHKO Jeseníky měla zasadit o ochranu vlků a rozšířit území vyhrazené pro jesenickou divočinu. ČTK zjišťuje vyjádření Správy CHKO Jeseníky.

"Jeseníky jsou posledním velkým ostrovem divoké přírody na Moravě. Vlci se do CHKO Jeseníky vrací a dokládají to i první záběry vlčího páru. Žádáme Správu CHKO, aby přijala konkrétní opatření na ochranu vlků," uvedl Bačík. Podle něj je třeba vytvořit klidová a bezzásahová území nejméně na deseti procentech plochy CHKO a rozšířit rezervace v oblasti Pradědu a Keprníku. "Jeseníky jsou domovem pro vlka, rysa i orla. Nebudou ale žít mezi motorovými pilami, harvestory a zástupy lidí, co chodí mimo stezky. Žádáme Správu CHKO, aby začala konat a chránila poslední divočinu," dodal.

Vlk je podle Bačíka kriticky ohrožený druh a jeho výskyt na území CHKO Jeseníky je vzácný a potřebný. Vlci by podle Bačíka mohli pomoci přirozeným způsobem regulovat početní stavy přemnožené spárkaté zvěře, která v Jeseníkách komplikuje obnovu horských lesů, jelikož okusuje mladé stromky. "Lesníci na Šumavě zjišťují, že od roku 2017 jim vlci úspěšně pomáhají s redukcí spárkaté zvěře," podotkl Bačík, podle kterého vlci přednostně loví kořist slabší, nemocnou či s nějakým handicapem. "Přispívají tak k udržení zdravější populace zvěře," upozornil.

Oblast Jeseníků má podle aktivistů velký potenciál pro rozšiřování divočiny. "Opakované potvrzení výskytu vlků v CHKO Jeseníky je velký úspěch. Pro zdravé fungování horské přírody je důležitý také rys ostrovid. Proto apelujeme na Správu CHKO, aby zahájila projekt návrat rysa do hor," řekl koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil. Je toho názoru, že ochrana vzácných lokalit před neukázněnými turisty zatím není dostatečná. "Nejlepším řešení pro centrální území CHKO je proto vyhlášení Národního parku Jeseníky," míní Dokoupil.

V CHKO Jeseníky se kromě vlků a rysů zřejmě usídlil také vzácný orel skalní, kterého aktivisté v posledních letech opakovaně zahlédli vznášet se nad horskými hřebeny. "V CHKO Jeseníky se nám při pravidelném monitoringu podařilo zdokumentovat také výskyt dalších druhů orlů, a sice velmi vzácného orla křiklavého a orla nejmenšího," uvedl již dříve Bačík.

Vlčí smečky se v posledních letech vracejí také do hor Moravskoslezského kraje. Jejich opětovné osidlování beskydských lesů ale působí problémy především chovatelům ovcí. Loni vlci v regionu zabili 80 farmářům 186 zvířat. Stát jim pak prostřednictvím krajského úřadu na kompenzacích vyplatil 1,3 milionu korun. Stát proto umožní odstřel nebezpečných a problematicky se chovajících jedinců jinak chráněného vlka.