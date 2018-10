Rybník (Domažlicko) - Fotopast umístěná nedaleko obce Rybník v CHKO Český les opětovně odhalila v této oblasti kočku divokou. Fotografie je jedním z mála důkazů o jejím výskytu v ČR. Přírodovědci donedávna vůbec netušili, že v Českém lese žije. ČTK to dnes řekla Karolína Šůlová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Fotopast, která zvíře zachytila, je součástí rozsáhlého mezinárodního projektu 3Lynx, který slouží hlavně k pozorování rysa ostrovida.

"Kočka divoká patří mezi nejvzácnější druhy naší fauny. Porovnáním fotografií jsme navíc zjistili, že jde o stejné zvíře, samce, který byl během posledních tří let zachycen v oblasti Čerchova a v Bavorsku," řekla Milena Prokopová ze Správy CHKO Český les. Potvrzuje to, že kočka divoká může urazit i desítky kilometrů v období, kdy hledá vhodné místo, kde by se dlouhodobě usadila. Obývá rozsáhlé území, její domovský okrsek může být až 370 hektarů. Při svých přesunech musí jedinci překonávat překážky, jako jsou železnice a silnice, které jsou pro ně největší hrozbou. "To, že našla v Českém lese svůj domov, dokládá, že tu má příznivé podmínky, tedy hlavně dostatek potravy a klid," uvedla Šůlová.

Kočka divoká z naší přírody v minulosti zmizela, ale v poslední době se začíná vracet. Ojediněle byla pozorována v CHKO Bílé Karpaty, Beskydy, Podyjí, Šumava a Český les. Zatím jde o zvířata, která tudy jen procházejí, nepodařilo se doložit jejich rozmnožování.

Teritorium kocoura bývá několikanásobně větší než samice a zahrnuje většinou i víc teritorií koček. Domovský okrsek je velký od 150 do 370 hektarů. Aktivně bráněné jádrové území výskytu k výchově mláďat je od 50 do 70 hektarů. Kočka divoká jako teplomilný a suchomilný druh obývá raději smíšené lesy středních a nižších poloh, kde je vyšší nabídka potravy. V jehličnatých lesích vyšších poloh jsou teritoria obecně větší, což souvisí právě s nižší dostupností potravy. V zimě se stěhuje do nižších poloh a do míst, kde není souvislá sněhová pokrývka. Obsazené teritorium si značí trusem a drápanci na stromech. Živí se drobnými zemními savci a pěvci.

Cílem projektu 3Lynx je dlouhodobé monitorování česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida pomocí fotopastí. Podle rozložení skvrn na těle jsou vědci schopni rozeznat individuálního jedince a v mnoha případech určit, kde se vyskytoval dříve a kde se narodil. Fotomonitoringem lze zachytit i jeleny, srnce, kunu, jezevce, lišku a mývala.