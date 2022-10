Fotograf Saudek má průřez své tvorby v Malé výstavní síni v Liberci

Liberec - Světoznámému fotografovi Janu Saudkovi je nyní věnována expozice Malé výstavní síně (MVS) v Liberci. Má tam bezmála 50 svých fotografií. Výstava je průřezem jeho tvorby od počátku až do současnosti, řekla dnes ČTK kurátorka MVS Jitka Mrázková.

"Je to výběr od autora. Jsou tu jak ty jeho ikonické fotografie, tak i ty méně známé," dodala.

Sedmaosmdesátiletý Saudek se proslavil především ateliérovou fotografií s nezaměnitelným rukopisem. Nejslavnější jsou jeho snímky nahých žen nejrůznějších postav, vah i věku před známou "oprýskanou" zdí. Věnuje se i malířství. V roce 1990 získal ve Francii titul Rytíř umění a literatury. "Pro mě je to člověk, který nějak posunul fotografii, a to i z genderového pohledu," řekla Mrázková. Podle ní to dokládá fotografie z liberecké výstavy, na níž muž drží v náruči velmi něžně novorozeně. "Tím se stal světově proslulý," dodala.

Výstava v Malé výstavní síni potrvá do 11. prosince a její název Fenomén Saudek podle Mrázkové odpovídá tomu, jak je tento fotograf vnímán. "Je to velmi kontroverzní osoba, buďto je milován, nebo nenáviděn. A myslím tím jak jeho tvorba, tak i jeho osoba," řekla kurátorka výstavní síně.