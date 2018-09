New York/Praha - Fotograf Antonín Kratochvíl, který čelí obvinění z nevhodného chování vůči ženám, se koncem srpna vzdal členství v renomované fotografické agentuře VII, již před 17 lety spoluzaložil. Agentura mu v červenci pozastavila členství a zahájila interní vyšetřování. O Kratochvílově rezignaci informovala v pondělí.

Jak dnes na facebooku informoval Nový deník, Kratochvíl svůj krok zdůvodnil tím, že mu nebyly dotazy z agentury příjemné. Fotograf, který pracoval pro zvučné magazíny jako Vogue, Rolling Stone či Newsweek, veškerá obvinění odmítá.

"Je to totální nesmysl. Hrozně mě to otravuje, jenže se nedovoláte. Někdo si něco vymyslí a nemůžete dělat nic. Je to moje slovo proti jejich," reagoval Kratochvíl podle Nového deníku.

O tom, že se fotograf v minulosti údajně dopouštěl sexuálního obtěžování, obsáhle informoval koncem července americký magazín pro novináře Columbia Journalism Review (CJR). Odvolal se přitom na výpovědi dotčených žen či na svědectví několika lidí, kterým se prý oběti Kratochvílova chování svěřily.