Američan Paul Goldsmith pózuje před svými fotografiemi na výstavě s názvem Srpen 1968 objektivem Paula Goldsmithe, která začala 22. srpna 2018 v Praze. Goldsmith na snímcích tehdy jako devatenáctiletý americký student zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Fotografie krátce poté zveřejnil v USA. Na Západě vyvolaly obrovskou odezvu a dostaly se na přední stránky světových deníků a časopisů. Výstava potrvá do konce srpna.

Američan Paul Goldsmith pózuje před svými fotografiemi na výstavě s názvem Srpen 1968 objektivem Paula Goldsmithe, která začala 22. srpna 2018 v Praze. Goldsmith na snímcích tehdy jako devatenáctiletý americký student zachytil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Fotografie krátce poté zveřejnil v USA. Na Západě vyvolaly obrovskou odezvu a dostaly se na přední stránky světových deníků a časopisů. Výstava potrvá do konce srpna. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Fotografie, které 21. a 22. srpna 1968 pořídil v Praze Američan Paul Goldsmith, jsou ode dneška k vidění na Jungmannově náměstí v Praze. Snímky nafotil jako jednadvacetiletý student. Dvoudenní pobyt v Praze během nejdramatičtějších událostí byl završením jeho cesty kolem světa. Jak dnes popsal v rozhovoru pro ČTK, z Československa spěchal do Německa, aby předal do západního tisku fotografické svědectví o okupaci dřív, než se hranice uzavřou. Goldsmith na vernisáž přiletěl z USA i s manželkou a sestrou.

"Sledovat politiku ve světě a v Evropě bylo v naší rodině přirozené. Můj otec byl soudce, matka učitelka a umělkyně, o politice jsme se doma bavili," řekl Goldsmith. Jeho nejužší rodina žije v USA už po několik generací, část jeho nepřímých příbuzných ale zahynula při holocaustu v koncentračních táborech v Evropě. Goldsmitha vždy zajímala lidská práva a také válka ve Vietnamu, která byla pro jeho generaci velkým tématem. Rozhodl se proto, že se po střední škole vydá na roční cestu po světě. V červenci 1967 USA opustil.

"Pracoval jsem na lodích, cestoval jsem po Asii. Týden jsem strávil ve Vietnamu. Cestoval jsem autobusem, viděl detenční tábory a uvědomil si obscénnost války, když jsem v Saigonu potkával na ulicích zámožné muže s doutníky, kteří na válce vydělávali," popsal. Jeho další cesta vedla do izraelského kibucu, kde strávil několik měsíců. "Četl jsem o Dubčekovi, o pražském jaru. Stejně jako ostatní jsem sledoval s obavami vojenská cvičení na hranicích Československa," řekl.

V červenci se vydal do Evropy. Nejprve připlul lodí do Athén a poté cestoval na motocyklu Vespa napříč Evropou. Jednou z jeho zastávek měla být i Praha, jednak kvůli zájmu o politiku, jednak i proto, že se v Řecku seznámil s mladým Čechem, který mu dal adresu svých rodičů v Praze.

Do hlavního města Československa dorazil 20. srpna. Okouzlilo ho svými budovami, mosty i ruchem v kavárnách a v ulicích. Seznámil se se skupinou studentů, kteří ho přijali přátelsky a pozvali mezi sebe. Druhý den ráno ho vzbudil hluk sovětských tanků.

Vyrazil do ulic a začal fotit. "Cítil jsem, že odvádím dobrou práci. Soustředil jsem se na to, abych udělal dobré záběry, a přitom vnímal emocionální spojení s ostatními lidmi. Nejen s Čechy, ale i s mladými vojáky, kteří vypadali zmatení," popsal Goldsmith. Poslední snímky v Praze pořídil 22. srpna. Ještě ten den odpoledne, kolem 14:00, se vydal k německým hranicích. "Byla tam dlouhá kolona aut, možná tříkilometrová. Na Vespě jsem ji předjel, ale měl jsem strach, jestli se dostanu přes hranice. Pět nafocených filmů jsem měl uložených na dně batohu. Naštěstí mi zavazadla nekontrolovali. Když jsem ukázal americký pas, jen mávli, že mohu jet," řekl fotograf.

Jeho první cesta vedla do Norimberku, zjistil ale, že tam agentura AP nemá pobočku. "Musel jsem do Frankfurtu. Dokážete si to asi představit, jet na Vespě po německých dálnicích. Kdykoli mě minulo nákladní auto, vítr mě málem odvál ze silnice," řekl. Časně ráno už čekal před agenturou, aby odevzdal nafocené filmy. V AP si je vyvolali a pak si vybrali pět snímků, které od něj odkoupili. "Druhý den jsem šel na nádraží a viděl jsem všude kolem sebe noviny s mými fotkami," uvedl Goldsmith. Teprve tehdy zavolal své rodině do USA. Jeho blízcí neměli ani tušení, že se ocitl v centru událostí srpna 1968.

Později Goldsmithovy snímky zůstaly ukryté před světem v jeho soukromém archivu. Vzpomněl si na ně až zhruba před 10 lety, kdy se v San Francisku seznámil s emigrantem Jiřím Bártou. Bárta se účastnil protestů v Praze v srpnu 1968. Když začali oba muži toto téma rozebírat, zjistili, že Bárta je i se svým bratrem zachycen na některých Goldsmihových fotkách. Další člověk, který byl v Praze s ním, okupaci nepřežil. Zastřelili ho u rozhlasu. Goldsmitha setkání s Bártou přimělo k tomu, aby se k fotkám vrátil. Později 21 z nich vyšlo v knize Invaze 1968. Ruský pohled, kterou v roce 2011 připravil Josef Pazderka. Na jejím vydání se podílel Ústav pro studium totalitních režimů, jehož historici spolupracovali také při přípravě aktuální výstavy.