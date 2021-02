Fotograf ČTK Vondrouš získal cenu Pictures of the Year Intl.

Fanoušci Bohemians 1905 Praha 5. prosince 2020 z žebříků u zdi vršovického stadionu sledují fotbalové utkání. Fotoreportér České tiskové kanceláře (ČTK) Roman Vondrouš získal jednu z cen v soutěži Pictures of the Year International (POYi). Mezinárodní porotu zaujala jeho série snímků fanoušků Bohemians 1905, kteří kvůli omezením způsobeným pandemií covid-19 sledují zápasy svého týmu z žebříků u zdi stadionu. Vondroušova série s názvem Loajální fanoušci v době covidu získala první cenu v kategorii sportovní série.

Praha - Fotoreportér ČTK Roman Vondrouš získal jednu z cen v soutěži Pictures of the Year International (POYi). Mezinárodní porotu zaujala jeho série snímků fanoušků Bohemians 1905 Praha, kteří kvůli omezením způsobeným pandemií covid-19 sledují zápasy svého fotbalového týmu z žebříků u zdi vršovického stadionu. Vondroušova série s názvem Loajální fanoušci v době covidu získala první cenu v kategorii sportovní série.

Po omezení vstupů na stadiony se fanoušci Bohemians fandící z žebříků stali vděčným objektem řady fotografů. "Jako autor fotografií si netroufám říct, v čem je má série odlišná od fotografií ostatních fotoreportérů, každopádně je pravdou, že jich tam chodilo poměrně hodně. Osobně jsem fanoušky na štaflích začal intenzivněji zaznamenávat až se začátkem druhé, podzimní vlny koronaviru, a pokračuji v tom dodnes," uvedl Vondrouš.

Když poprvé uviděl tuto unikátní formu povzbuzování, usoudil, že to je to, co by s velkou pravděpodobností mohlo ve světě zaujmout. "Nespatřuji v tom však pouhý potenciál pro fotografické soutěže, ale i skvělou příležitost zachytit tuto neobvyklou dobu, která se podobnými obrazovými svědectvími zapíše do historie naší země," dodal.

Fotožurnalistickou soutěž POYi pořádá Missourská žurnalistická škola od roku 1944, bývá označována jako nejstarší mezinárodní soutěž novinářské a dokumentární fotografie na světě. Mezinárodní porota každý rok posuzuje přes 50.000 prací z více než 70 zemí. Během tří týdnů vybírá 240 oceněných v různých kategoriích, rozhodování poroty se vysílá v přímém přenosu na internetu. Vondrouš v této soutěži uspěl i v roce 2017, když získal druhou cenu se snímkem z Velké pardubické v kategorii Sport Action.

Fotoreportér ČTK Roman Vondrouš patří k nejvíce oceňovaným českým fotožurnalistům na národní i mezinárodní úrovni. V roce 2013 zvítězil se sérií z Velké pardubické v prestižní mezinárodní soutěži World Press Photo v kategorii sportovních akcí. Loni za sérií snímků z dostihů, jež dokumentuje už 20 let, získal cenu Mezinárodní asociace sportovních novinářů (AIPS). Stal se absolutním vítězem cen Czech Press Photo za rok 2020, jeho snímek Dezinfekce vybrala mezinárodní porota jako foto roku.

Vondrouš absolvoval Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, od roku 2005 pracuje v ČTK. Věnuje se i pedagogické činnosti, svou práci v tiskové agentuře kombinuje s volnou tvorbou. Do konce února je k vidění v galerii Czech Photo Center jeho výstava Fragmenty metropole, v níž svým osobitým barevným rukopisem zachytil život v pražských ulicích v době koronavirové pandemie. Ačkoliv je galerie kvůli proticovidovým opatřením zavřená, část snímků je vystavená v její výloze a je k vidění i na internetu.