Fotbalový útočník Schick se oženil

Praha - Fotbalový reprezentant Patrik Schick se dnes oženil. Necelý rok po zásnubách vstoupil čtyřiadvacetiletý útočník Lipska s přítelkyní Hanou do manželství. Informoval o tom server Blesk.cz.

Místo líbánek čeká druhého nejdražšího českého fotbalistu historie návrat k tréninku. Od pondělí se bude s Lipskem chystat na restart Ligy mistrů v Lisabonu, kde se jeho tým utká ve čtvrtfinále s Atléticem Madrid.

Schick má před sebou také rozhodování o fotbalové budoucnosti. V Lipsku je na hostování z AS Řím a po vydařené sezoně, v níž dal v německé lize deset gólů, je o jeho služby zájem. Podle spekulací by mohl zamířit do AC Milán nebo do Anglie.