Fotbalový útočník Čvančara přestoupil z Jablonce do pražské Sparty

Praha - Novou posilou fotbalistů pražské Sparty se stal útočník Tomáš Čvančara. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč a člen reprezentačního týmu do 21 let přestoupil do třetího týmu aktuálního ročníku české nejvyšší soutěže z Jablonce nad Nisou. Na Letné podepsal víceletý kontrakt.

"Jsem nadšený. Je pro mě velká čest, že tady můžu být. Vážím si toho, že Sparta o mě projevila zájem. Jako malý kluk jsem si přál tady hrát a teď se to konečně splní," uvedl Čvančara na webu Sparty.

Mladý útočník zaznamenal v podzimní části sezony deset soutěžních branek a s pěti ligovými góly byl nejproduktivnějším hráčem Jablonce. Další čtyři branky přidal v Evropské konferenční lize, jednou se trefil také v zápase reprezentace do 21 let.

"Hledali jsme útočníka vyšší postavy, který má dobrý pohyb, umí hrát zády k bráně i nabíhat za obranu, zároveň je ochotný poctivě pracovat například při napadání stoperů, uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Tomáš je cenný hráč v tom smyslu, že se umí gólově prosadit ze všech herních situací. Typologicky proto dobře doplní stávající skupinu našich útočníků. Jedná se stále o mladého hráče, který má potenciál se u nás nadále zlepšovat," doplnil Rosický.

Čvančara se vrací do Sparty po deseti letech, dříve na Letné působil v mládežnické akademii. Prošel také Sokolem Libiš, Admirou, Meteorem a Slavií, až v sedmnácti letech přestoupil do Jablonce. Poté hostoval v italském Empoli, ve Vyšehradu nebo naposledy v Opavě.

Jednadvacetiletý hráč se stal první posilou letenského klubu pro jarní část sezony. Úvodní ligové zápasy proti Českým Budějovicím a Plzni ale ještě vynechá kvůli trestu za červenou kartu ze závěru podzimu.