Fotbalový univerzál Pudil posílil Mladou Boleslav

Fotbalista Daniel Pudil odpovídal 10. června 2016 na otázky novinářům po tréninku české reprezentace ve francouzském Tours v rámci ME. ČTK/Taneček David

Mladá Boleslav - Fotbalový univerzál Daniel Pudil posílil Mladou Boleslav, s níž podepsal dvouletou smlouvu. Středočeši o tom informovali na svém webu. Třiatřicetiletý obránce či záložník se do domácí nejvyšší soutěže vrací po jedenácti letech strávených v zahraničí. Naposledy působil v druholigovém anglickém Sheffieldu Wednesday.

"Přibližně před šesti týdny oslovil pan (sportovní ředitel klubu Josef) Jinoch mého agenta s dotazem, jaká je moje situace v Anglii a zda bych měl zájem jít do Mladé Boleslavi. Věděl jsem, že hraje o účast v předkole Evropské ligy, což mě hodně lákalo, a když jsem na vlastní oči viděl vítěznou odvetu Boleslavi se Zlínem, tak už jsem jenom čekal, jak se to všechno vyvrbí," řekl Pudil.

"Nechtěl jsem do třetí nebo čtvrté anglické ligy, ale někam, kde bych uplatnil své osobní i týmové ambice. Po sezení s panem Jinochem i s panem (trenérem Jozefem) Weberem jsem byl přesvědčený, že je Boleslav ta správná varianta a s žádným jiným klubem jsem už nejednal," uvedl Pudil.

"Od první chvíle na mě atmosféra boleslavské kabiny zapůsobila fantasticky. Spousta hráčů je v Mladé Boleslavi opravdu kvalitních, při tréninku fakt žasnu, jak velká je tady hráčská kvalita, a tak bude opravdu jen na nás hráčích, jak dobře tuzemskou ligu i Evropu zvládneme," prohlásil sparťanský odchovanec.

V lize si Pudil za letenský klub nikdy nezahrál, místo toho oblékal dres Blšan, Liberce a Slavie. Se Severočechy a Pražany se v letech 2006, respektive 2008 radoval z mistrovského titulu. Dva ligové primáty oslavil i v Genku, s nímž dosáhl také na triumf v Belgickém poháru a Superpoháru. Posledních sedm let strávil v Anglii ve Watfordu a Sheffieldu, za nějž naposledy nastoupil v prosinci.

Pudil se v listopadu vrátil do reprezentace, byť do zápasu nezasáhl. Za národní tým dosud nastoupil do 35 utkání, v nichž dal dva góly.

Kromě Pudila přišli do Mladé Boleslavi také záložníci Lukáš Budínský, Petr Hampl a útočníci Jiří Klíma a Tomáš Wágner. Ze Slavie tým posílili mladíci Jonas Auer a Michael Hönig.

Středočeši vstoupí do nového ročníku první ligy 14. července doma proti Karviné. O jedenáct dní později je před vlastními diváky čeká úvodní duel 2. předkola Evropské ligy. Jejich soupeřem bude kazašský tým Ordabasy Šymkent, nebo gruzínské Torpedo Kutaisi.

"Zápasů nás čeká hodně, a tak je potřeba mít více než pouze jedenáct hráčů. Je nezbytné mít velký kádr a v něm všichni táhnout za jeden provaz, to je to nejdůležitější," konstatoval Pudil.