Fotbalový trenér Straka bude zachraňovat Trenčín ve slovenské lize

Trenčín - František Straka povede do konce sezony fotbalisty Trenčína, s nimiž bude bojovat o udržení v první slovenské lize. Potvrdil to serveru TN.cz. Čtyřiašedesátiletý český kouč nahradil Mariána Zimena, jenž byl odvolán po sérii špatných výsledků. Dvojnásobný slovenský mistr je aktuálně na předposlední příčce tabulky skupiny o udržení.

"Čekají mě spíše záchranářské práce, je tam hodně mladých kluků. Majitel je z Nizozemska a je tam hodně zahraničních hráčů. Tahouni aktuálně nejsou k dispozici, ale doufám, že se to do příštího zápasu změní a že to nakopnu. Věřím, že tam přijdou věci, které mi jsou vlastní. Jde o to srdíčko a porvat se o to," řekl Straka.

Trenčín je osm kol před koncem na barážové příčce. Na sestupové poslední místo má náskok 12 bodů, na přímou záchranu ztrácí bod. Je také v semifinále národního poháru.

Bývalý reprezentační obránce Straka trénoval naposledy druholigový Třinec, kde skončil předloni v srpnu. V minulosti vedl řadu klubů včetně Sparty a Slavie, v lize působil také v Příbrami, Českých Budějovicích, Teplicích, Plzni a Karviné. Na Slovensku už koučoval Slovan Bratislava a v jednom utkání byl na lavičce české reprezentace.