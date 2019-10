Fotbalový stadion na Letné ve Zlíně přejde bezúplatně na město

Zlín - Zastupitelé města Zlína dnes schválili smlouvu o bezúplatném převodu fotbalového stadionu na Letné od společnosti Sportovní kluby Zlín na město. Smlouva bude platná od 1. ledna příštího roku.

Hodnota nemovitosti je podle znaleckých posudků 74 milionů korun. Město musí po dobu 20 let dodržet smluvní podmínky, pokuta za jejich porušení odpovídá hodnotě nemovitosti. Město nesmí podle primátora Jiřího Korce (ANO) například stadion prodat na výstavbu obchodního centra nebo bytů, pokud nezajistí plnohodnotnou náhradu, aby bylo možné hrát fotbal jinde. "Je to garance vůči sportovním klubům, kterou vyžadovaly, že se tady do budoucna bude hrát fotbal," řekl ČTK Korec.

Každý rok se případná smluvní pokuta bude snižovat o pět procent. "Zároveň bude snižována o investice a opravy na stadionu," uvedl primátor. Město nyní do stadionu investuje asi šest milionů korun a předpokládá další investice za 12 až 14 milionů korun. Město se však podle Korce nezavázalo investovat do stadionu vysoké částky, pouze ho udržovat. "Aby se tam dal hrát fotbal, ideálně prvoligový fotbal," uvedl primátor, podle kterého se v tomto volebním období kompletní rekonstrukce stadionu neočekává. Město plánuje rekonstrukci zimního stadionu.

Město přebírá současně s nemovitostmi i nájemní smlouvu s prvoligovým FC Fastav Zlín platnou do 30. června příštího roku, na základě které klub hradí nájemné od ledna do konce června ve výši 250.000 korun. Poté bude stanoven nový model provozování stadionu.

Zástupci opozice dnes podobu smlouvy kritizovali, nelíbila se jim například smlouva na 20 let. Podle zastupitele Jaroslava Juráše (Zlín 21) obsahuje návrh smlouvy významná rizika při budoucí správě. Město se podle něj například zavazuje dělat investice, opravy a úpravy. V praxi to tedy znamená, že pokud se na stadionu hraje první fotbalová liga, zavazuje se město udržovat stadion ve stavu způsobilém pro první ligu. "Dávám tedy svému převodci a fotbalu bianko šek na investice dle požadavků první fotbalové ligy. Nejde jen o takzvané provozní investice za účelem narovnání havarijního stavu, ale jakékoliv investice další, které si případně působení v první lize vyvolá," uvedl Juráš, který kritizoval také to, že město se zavazuje, že nepřevede nemovitosti nebo jejich části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Sportovních klubů Zlín.

"Úvahově si tak kladu otázku, jak budu řešit situaci, kdy například po pěti letech získám investora, který obdobně jako u hokeje bude chtít vstoupit do korporace, která stadion vlastní, aby měl jistotu návratnosti případně vložených investic," uvedl Juráš. Opozici se také nelíbilo, že smlouva o převodu nezahrnuje objekt kuželny v těsné blízkosti stadionu. Podle Korce by se měla kuželna řešit samostatnou smlouvou.