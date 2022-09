Fotbalový rozhodčí Jaromír Čejka soudcoval v M. Budějovicích svůj 7000. zápas

Moravské Budějovice (Třebíčsko) - Fotbalový rozhodčí Jaromír Čejka v neděli v Moravských Budějovicích na Třebíčsku soudcoval svůj 7000. zápas. Jako hlavní rozhodčí se postavil na hřiště mezi týmy Moravské Budějovice B a Sokol Opatov v třetí třídě okresu Třebíč. Už ve 22. minutě musel domácímu brankáři dát červenou kartu, obvykle jimi přitom šetří.

"Pokud se někdo nechová (podle pravidel), prvně mu řeknu - uber trošku, chovej se. Třeba mu ukážu karty, že je mám, ale nedám je, to už musí být," řekl Čejka ČTK před zápasem. Při utkání, které dnes v Moravských Budějovicích skončilo výhrou hostů 2 :1, nakonec Čejka musel dát i čtyři žluté karty a nařídit penaltu.

V počtu rozhodovaných zápasů nemá Čejka v České republice obdoby, což potvrdila i pelhřimovská Agentura Dobrý den, která vede českou databázi rekordů. Zatím evidovala k listopadu loňského roku 6872 utkání, které Čejka pískal. Po tom dnešním bude rekord aktualizovat. "Kdyby někdo 19 let každý den pískal oficiální fotbalový zápas, tak ani to by nestačilo na překonání jeho 7000 utkání, které odřídil v roli fotbalového rozhodčího," řekl šéf pelhřimovské agentury Miroslav Marek. Během své kariéry zažil Čejka třikrát inzultaci, a to i v televizním utkání nejvyšší soutěže Nitra – Sparta, které, po zásahu kamenem do hlavy, nebylo dohráno.

V první lize působil Čejka v 70. letech minulého století. "Odpískal jsem v ní 75 zápasů jako hlavní rozhodčí a 109 jako pomezní," řekl Čejka, který v srpnu oslavil čtyřiaosmdesáté narozeniny. Dráhu fotbalisty vyměnil za tu rozhodčího kvůli zdravotním problémům. První zápas pískal v dubnu 1963. Že by s rozhodováním zápasů skončil, nikdy neuvažoval, pořád cítí, že má na hřišti respekt. "Když přijdu pískat, tak nemám problémy, oni vědí, kdo přišel, že fakt nějaké to jméno mám, že jsem něco docílil," řekl Čejka.