Fotbalový reprezentant Barák přišel na hostování do Fiorentiny

Florencie (Itálie) - Fotbalový reprezentant Antonín Barák bude do konce sezony hostovat ve Fiorentině, kam pak může za splnění určitých podmínek přestoupit. Zároveň sedmadvacetiletý český záložník prodloužil smlouvu s Veronou do června 2025. Hellas to oznámil na svém webu.

Podle dřívějších informací televizní stanice Sky Sport Italia zaplatí Fiorentina za Barákovo roční hostování 1,5 milionu eur (zhruba 37 milionů korun). Za přestup by klub doplatil dalších 8,5 milionu eur (asi 210 milionů korun). Ve hře jsou ještě dva miliony eur za případné bonusy.

Pro příbramského odchovance je to čtvrté působiště v Itálii. Do Verony přišel Barák předloni z Udine a v dresu Hellasu zaznamenal v 68 soutěžních zápasech 18 branek a osm asistencí. Jedenáct ligových gólů dal v uplynulé vydařené sezoně. Dříve také hostoval v Lecce.

V reprezentaci má Barák bilanci 31 utkání a osmi gólů. Před rokem pomohl národnímu týmu k postupu do čtvrtfinále evropského šampionátu.

Někdejší hráč pražské Slavie, se kterou získal v ročníku 2016/17 mistrovský titul, si poprvé v kariéře zahraje hlavní fázi evropského poháru. Fiorentina, která obsadila v minulé sezoně Serie A sedmou příčku, ve čtvrtek v play off Evropské konferenční ligy vyřadila nizozemské Twente. Ve skupině A se "Fialky" utkají s istanbulským Basaksehirem, skotskými Hearts a RFS Riga.

Pro tým kouče Vincenza Italiana je Barák čtvrtou letní výraznou posilou. Během pauzy přišli útočník Luka Jovič z Realu Madrid, záložník Rolando Mandragora z Juventusu a brazilský obránce Dodo ze Šachtaru Doněck.