Fotbalový obránce Matějů bude hrát nejvyšší italskou soutěž za Benátky

Benátky - Fotbalový obránce Aleš Matějů bude po předčasném konci v Brescii hrát za Benátky. S nováčkem italské ligy podepsal smlouvu do konce sezony s opcí na další dva roky. Osmnáctý tým nejvyšší soutěže o tom informoval na svém webu.

Pětadvacetiletý Matějů ukončil předčasně své angažmá v Brescii na začátku tohoto roku. Celkem za klub odehrál sto zápasů, v nichž vstřelil jednu branku. Po předloňském sestupu do druhé ligy se však netajil, že by chtěl v týmu skončit. Brescii se nepodařilo v minulé sezoně do nejvyšší soutěže vrátit.

"Mám radost, že si zase zahraji Serii A. Je to další výzva. Doufám, že to tentokrát bude úspěšnější a podaří se nám ji zachránit," řekl Matějů v nahrávce agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Reprezentační obránce působil v minulosti také v anglickém Brightonu, Plzni nebo Příbrami. Nyní bude po Antonínu Barákovi ve Veroně a Davidu Zimovi v FC Turín třetím Čechem v italské nejvyšší soutěži.

"Jsem rád, že jsem mohl zůstat v Itálii, a když jde navíc o Serii A, je to ještě lepší. Je to také pozitivní z hlediska jazyka a adaptace," uvedl Matějů, o nějž měly zájem také jiné kluby. "Mohl tam být i návrat do Česka, ale když jsem rozvázal smlouvu v Brescii, byla priorita zůstat v zahraničí," doplnil obránce.

Změnu angažmá konzultoval také s reprezentačním trenérem Jaroslavem Šilhavým. "Byl jsem s ním v kontaktu a o Benátkách jsme spolu mluvili. Trenér mi řekl svůj názor. Měli jsme na to stejný pohled," uvedl Matějů.

Za české reprezentační "áčko" si dosud připsal deset startů. V létě nechyběl na mistrovství Evropy, na šampionátu ale plnil pouze roli náhradníka a do zápasů nezasáhl. Je univerzálním obráncem, může nastoupit na obou krajích defenzivy a případně i na stoperu.

Po prvním seznámení s novým týmem netajil spokojenost. "Udělalo to na mě velký dojem. Jsou tu kvalitní hráči a myslím, že zapadnu dobře. V sobotu máme zápas s Turínem, takže se těším na atmosféru v Serii A," řekl Matějů.

Benátky mají v Serii A na kontě 18 bodů a patří jim sestupové 18. místo. Na záchranu ztrácejí dva body. "Bude to určitě náročné, protože Serie A je vyrovnaná soutěž. Tým je tu ale kvalitní a je postavený na tom, aby se udržel. Budu rád, když tomu budu moci pomoci a podaří se to," dodal Matějů.