Fotbalový obránce Gabriel přestoupil do dánského Midtjyllandu

Kodaň - Fotbalista Adam Gabriel přestoupil do Midtjyllandu. Transfer zkompletovala pražská Sparta, která využila právo na zpětný odkup svého odchovance z Hradce Králové a současně se dohodla s Midtjyllandem na přestupu. Dánský klub představil novou posilu na svém webu. Dvaadvacetiletý pravý obránce podepsal se čtvrtým týmem tamní ligy pětiletou smlouvu.

"Jsem šťastný, že tu můžu být, první dojem z klubu je velmi dobrý. Teď musím víc poznat spoluhráče a snad brzy naskočím i do hry," uvedl Gabriel po podpisu smlouvy.

Odchovanec Sparty, jenž se ale do A-týmu letenského celku naplno neprosadil, přestoupil do Hradce Králové před rokem a v uplynulé sezoně si připsal 26 ligových startů. V tomto ročníku naskočil do všech pěti kol a na kontě má jeden gól a dvě asistence.

"Pozici pravého obránce jsme potřebovali posílit, což se nám povedlo přestupem velmi talentovaného hráče. Adam je fyzicky silný fotbalista, na hřišti vyzařuje velkou energii," uvedl trenér Thomas Thomasberg na adresu účastníka nedávného mistrovství Evropy jednadvacítek.

Midtjylland patří v posledních letech mezi dánskou špičku. V uplynulé sezoně se sice nevešel do nadstavbové skupiny o titul, v play off ale nakonec vybojoval účast v kvalifikaci Evropské konferenční ligy, kde ho nyní čeká závěrečné 4. předkolo o účast ve skupině. V Midtjyllandu v minulosti působili levý bek Filip Novák, útočník Václav Kadlec a brankář Martin Raška. Mužstvo dříve vedl nynější dánský trenér Sparty Brian Priske.