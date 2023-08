Fotbalový brankář Vaclík bude chytat v MLS za New England Revolution

Foxborough (USA) - Fotbalový brankář Tomáš Vaclík bude v kariéře pokračovat v klubu zámořské MLS New England Revolution. Druhý tým tabulky Východní konference dnes na oficiálním webu uvedl, že s českým reprezentačním gólmanem podepsal smlouvu do roku 2024 s klubovou opcí na rok 2025. K mužstvu se Vaclík připojí po obdržení víza.

Čtyřiatřicetiletý Vaclík byl bez angažmá od konce června, kdy mu vypršela smlouva v druholigovém anglickém Huddersfieldu. V klubu sídlícím nedaleko Bostonu by měl nahradit srbského gólmana Djordjeho Petroviče, jenž dnes oficiálně přestoupil do Chelsea, podle médií za 17,6 milionu dolarů.

"Tomáš Vaclík přináší do našeho brankářského týmu bohaté zkušenosti, působil v několika nejsilnějších evropských ligách," uvedl technický ředitel klubu Curt Onalfo. "Díky svým mezinárodním zkušenostem a technickým dovednostem je Tomáš cennou posilou našeho týmu. Těšíme se na jeho příchod a začleníme ho do týmu co nejrychleji, abychom udrželi naši dobrou pozici v konferenci a připravili se na play off," dodal.

New England bude Vaclíkovým pátým zahraničním angažmá. V letech 2014 až 2018 čtyřiapadesátinásobný reprezentant nastupoval za Basilej a získal s ní tři tituly. Se Sevillou, kde strávil tři roky, jako náhradník vyhrál Evropskou ligu. Do Huddersfieldu přestoupil na konci ledna z Olympiakosu Pireus. V Česku hrál nejvyšší soutěž za Spartu a Žižkov.

Za národní tým Vaclík odchytal červnový přípravný duel v Černé Hoře, v předchozích třech utkáních kvalifikace o postup na mistrovství Evropy byl v brance Jiří Pavlenka z Brém.

Základní část MLS se nyní znovu rozbíhá po zhruba měsíční letní pauze, New England dnes hraje první utkání proti Montrealu. Tým Revolution je aktuálně třetím nejlepším týmem celé ligy, ve své konferenci je druhý za Cincinnati.