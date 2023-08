Fotbalový brankář Kovář má namířeno z Manchesteru United do Leverkusenu

Leverkusen - Český fotbalový brankář Matěj Kovář má blízko k přestupu z Manchesteru United do Leverkusenu. Podle zahraničních médií a informací ČTK ještě musí v bundesligovém klubu projít zdravotní prohlídkou a poté by měl v novém působišti podepsat smlouvu.

Kovář by se v Leverkusenu sešel s dalšími dvěma českými hráči. Dres Bayeru oblékají ofenzivní univerzál Adam Hložek a jiný reprezentační útočník Patrik Schick, který je aktuálně po operaci v rekonvalescenci a do hry by se měl vrátit v říjnu.

Kovář v uplynulé sezoně hostoval z Manchesteru ve Spartě, s níž získal domácí ligový titul. Kvůli zranění chyběl na letním evropském šampionátu jednadvacítek. Pražané o jeho služby usilovali i v létě, jednání se zástupci United se ale protahovalo a Letenští už nechtěli na startu sezony déle čekat. Sparta nakonec jako novou brankářskou jedničku přivedla Dána Petera Vindahla.

O Kováře se podle spekulací zajímalo více klubů, nakonec míří do bundesligy, kde se upíše šestému týmu uplynulého ročníku. Brankářskou jedničkou Leverkusenu je Fin se slovenskými kořeny Lukas Hradecky. Podle médií Bayer za Kováře zaplatí devět milionů eur (216 milionů korun), součástí transakce by mohlo být předkupní právo, díky kterému si United mohou hráče přivézt zpět.