Fotbalový AS Řím koupí miliardář Friedkin

Úvodní zápas osmifinále fotbalové Ligy mistrů AS Řím - FC Porto, hráči domácího týmu se radují z druhého gólu. ČTK/AP/Andrew Medichini

Řím - Novým majitelem italského fotbalového klubu AS Řím se po desetiměsíčním vyjednávání stane americký miliardář Dan Friedkin, který za něj podle odhadu médií zaplatí 591 milionů eur (zhruba 15,5 miliardy korun). Celá transakce by měla být formálně dotažena do konce měsíce.

"Večer jsme podepsali všechny smlouvy a teď budeme pracovat na dokončení formálních a právních kroků, které povedou ke změně majitele," citovaly webové stránky klubu prezidenta AS Řím Jamese Pallottu.

Američan italského původu Pallotta stál v čele skupiny podnikatelů, která římský klub v roce 2012 koupila. Navzdory investicím do kádru včetně více než miliardy korun za českého útočníka Patrika Schicka AS na kýžený ligový titul nedosáhlo.

I přes dlouholeté plány na vybudování vlastního stadionu hrají Římané stále na Olympijském stadionu, o který se od roku 1953 dělí s městským rivalem Laziem. V této sezoně skončil AS v lize pátý, v Evropské lize ho dnes čeká osmifinále s FC Sevilla.