Fotbalovou Slavii posílil obránce Sinyan

Praha - Fotbalisty Slavie posílil gambijský reprezentační obránce Sheriff Sinyan, který do Edenu přišel jako volný hráč po konci angažmá v norském Molde. Šestadvacetiletý stoper s pražským klubem podle jeho webových stránek podepsal roční smlouvu s dvouletou opcí.

Slavia měla o Sinyana intenzivní zájem už před dvěma lety, ale Molde všechny nabídky vršovického klubu odmítlo a klíčového hráče neprodalo. Rodák z Osla za norský tým během tří let odehrál 62 soutěžních utkání a vstřelil tři góly. V roce 2021 pomohl k triumfu v domácím poháru a také nastupoval v Evropské lize. Před Molde působil v Lilleströmu.

"Sheriffa sledujeme dlouhodobě a jsme si vědomi dílčího rizika, které tímto příchodem podstupujeme. Nad aktuálním zraněním však převyšuje víra trenérů a nás všech v jeho potenciál," řekl slávistický sportovní ředitel Jiří Bílek. "Máme na něj pouze kladné reference. Věříme mu, chceme to zkusit a dohodli jsme se na férových podmínkách pro obě strany. Věřím, že díky péči slávistických lékařů a fyzioterapeutů vyběhne na trávník v plné síle co nejdříve," dodal.

Sinyana potěšil intenzivní zájem ze strany Slavie. "Po rozhovorech s trenérem a sportovním ředitelem jsem se v klubu cítil žádaný. Prošel jsem složitým obdobím, teď už se ale cítím mnohem lépe. Fotbal, kterým se Slavia prezentuje, je velmi atraktivní, mohl by mi sedět. Slavia je top mužstvo, kterému se daří v Evropě i na domácí scéně," uvedl Sinyan. "Mou předností je výstavba hry - vyvezení míče a propojení záložní a útočné řady. V defenzivě nejčastěji těžím z rychlosti, to je můj nejsilnější atribut," řekl nový slávistický obránce.

Z norské ligy už v lednu přišli do Slavie záložník Christos Zafeiris a další stoper Igoh Ogbu. "Kluky z Norska znám, mluvil jsem s Christosem i Igohem, kteří se se mnou podělili o své zkušenosti. Zní to skvěle, hrát s nimi v jednom týmu. Byli nadšení, když jsem cestoval do Prahy. Samozřejmě jsme o přestupu mluvili, město i klub mají velmi rádi. Říkali mi, že si to tady spolu užijeme, budeme úspěšní, vyhrajeme trofeje. Chci, aby se to podařilo," dodal Sinyan.