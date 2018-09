Praha - Nástupcem Karla Jarolíma ve funkci trenéra fotbalové reprezentace se podle očekávání stal Jaroslav Šilhavý. Bývalý kouč Liberce či Slavie byl dnes představen na tiskové konferenci. Asistenty Šilhavého budou jeho dlouholetý spolupracovník Jiří Chytrý a také někdejší reprezentační kapitán Tomáš Galásek. Tým poprvé povedou v polovině října, kdy v Lize národů nastoupí na Slovensku a na Ukrajině.

"Pro mě je to veliká čest, že si mě vedení FAČR vybralo. Je to i závazek. Jsem rád, že jsem to já. Nečeká nás jednoduchá práce, ale co je dnes jednoduché. Když jsme přicházeli do Slavie, tak to také nebylo jednoduché a na konci z toho byl titul," řekl Šilhavý.

Reprezentace byla bez trenéra od minulého týdne, kdy u týmu po dvou letech skončil Karel Jarolím den po rekordním debaklu 1:5 v přípravném utkání v Rusku. "Proces volby byl rychlý a jsem za to moc rád. Další klíčové zápasy jsou za rohem, tak jsme museli být pružní. Volba byla logická. Pro Jardu Šilhavého hovoří celá řada úspěchů. Teď je potřeba se dívat dopředu a jsem přesvědčený, že to bude dobrá volba," řekl předseda FAČR Martin Malík.

Záznam tiskové konference FAČR:

Šestapadesátiletý Šilhavý je rekordmanem v počtu ligových startů, v dresech Plzně, Chebu, Slavie, Drnovic a Žižkova odehrál 465 zápasů. Hráčskou kariéru uzavřel v roce 1999 a dal se na trenérskou dráhu.

V letech 2001 až 2009 byl u národního týmu asistentem Karla Brücknera a Petra Rady. Jako hlavní trenér vedl Kladno, Plzeň, České Budějovice, Liberec, se kterým v roce 2012 získal titul, Jablonec, Duklu a naposledy Slavii, s níž vyhrál ligu loni. Od začátku roku byl bez angažmá.