Fotbalovou reprezentaci doplnili Doležal, Kalvach a nováček Ševčík

Praha - Nominaci české fotbalové reprezentace na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem a v Bulharsku doplnili útočník Martin Doležal a záložníci Lukáš Kalvach a Petr Ševčík, který je v národním A-týmu nováčkem. Na dnešním srazu reprezentace v Praze to novinářům řekl asistent trenéra Jiří Chytrý.

Pětadvacetiletý Ševčík si vysloužil premiérovou pozvánku za své výkony ve Slavii, která suverénně vede ligovou tabulku a hraje Ligu mistrů. Ve své kariéře prošel všemi mládežnickými reprezentacemi. V nominaci je aktuálně osm slávistů.

Plzeňský středopolař Kalvach byl poprvé nominován v září a v říjnu v přípravě proti Severnímu Irsku si připsal dosud jediný reprezentační start.

"Lukáš Kalvach už s námi byl, potvrdil formu v klubu. Ševča hraje velmi dobře ve Slavii, teď dal i branku. Rozhodli jsme se pro jeho typologii, kterou představuje. Navíc se dá použít uprostřed hřiště i ze strany," uvedl Chytrý.

Jablonecký Doležal dostal přednost před sparťanem Liborem Kozákem a doplnil dvojici útočníků Michaela Krmenčíka se Zdeňkem Ondráškem. "Martin Doležal i Libor Kozák hrají na stejné pozici. Oba umí dát branku, jsou ale typologicky trošku jiní. Byli jsme se v sobotu přímo podívat i na zápas v Jablonci a nakonec jsme se rozhodli pro Martina. Je pohyblivější, dokáže hrát na větším prostoru, jako by odvést víc práce ve hře bez míče než třeba Libor," řekl Chytrý.

V nominaci po zranění chybí jiná ofenzivní opora Patrik Schick, který figuroval mezi náhradníky, ale šance na jeho dodatečné povolání byla mizivá. "Varianta byla jen jedna a to ta, že Patrik bude zdravotně v pořádku a klub ho uvolní. To se nestalo, takže tím to padlo," prohlásil Chytrý.

Mimo hru jsou kvůli zranění i David Pavelka, dlouhodobě kapitán Bořek Dočkal i jeho zástupce Marek Suchý. Ve výběru na Kosovo a Bulharsko je 23 hráčů a podle Chytrého nikoho z nich netrápí závažnější zdravotní potíže.

"Zdravotně jsou všichni v pořádku. Jsou tam nějaké drobné šrámy ze zápasů, ale všichni by měli být k dispozici. To je samozřejmě dobrá zpráva," řekl asistent hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého.

Závěr kvalifikace rozhodne o tom, zda český celek postoupí na evropský šampionát. Reprezentanti nejprve ve čtvrtek v Plzni přivítají Kosovo, před nímž drží o bod druhé místo ve skupině. V případě vítězství si zajistí postup. V neděli pak národní tým uzavře kvalifikaci v Bulharsku.

Fotbalisté se začnou připravovat v Praze a v úterý odpoledne se přesunou do Plzně. "Příprava je o den kratší než obvykle, máme míň času na taktické věci. Práci s týmem směrem k zápasu budeme muset udělat de facto zítra, plus máme nějaké minimum času ve středu na oficiálním tréninku v Plzni. Čili máme prakticky jeden den na přípravu," uvedl Chytrý.

Fotbalová reprezentace bude hrát venku v zelených dresech

Čeští fotbalisté budou v následujících dvou letech nastupovat při venkovních zápasech v nových zelených dresech. Netradiční barva mimo jiné odkazuje na národní symbol - lípu. Reprezentanti se poprvé představí v nových dresech v posledním utkání evropské kvalifikace v Bulharsku, které se bude hrát v neděli 17. listopadu v den 30 let od sametové revoluce.

"Myšlenka vzniku nové venkovní sady dresů vznikla přibližně před dvěma lety a už tehdy jsme počítali s tím, že reakce fanoušků budou hodně bouřlivé. Už jen proto, že zelená není českou tradiční barvou. A vlastně je to tak trochu i naším cílem," řekl na tiskové konferenci předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík.

"Chceme vyvolat emoce a změny se nebojíme. Nové dresy působí odvážně, ambiciózně, svěže a dravě - což jsou atributy, které pasují na současný český tým, procházející v posledních letech generační obměnou," dodal.

Barva je inspirovaná odstínem mladých lipových listů, vzor na dresu je moderním zobrazením struktury listu. "U variant pro zápasy mimo domácí půdu jsme se vydali novým směrem, více experimentujeme. Stejně jako například Italové s novými zelenými dresy a Švýcaři s růžovými," uvedl Jan Sochor z Pumy, která národní celek obléká.

"Hlavním cílem Puma stále zůstává zachování odkazu k dané zemi. U českých dresů je tímto odkazem lipový list. Je příznačné, že právě dresy inspirované lípou, která nám připomíná národní svobodu, budou poprvé hráči oblékat právě v den výročí 30 let od sametové revoluce," dodal.

První volbou pro zelenou sadu jsou trenýrky a stulpny ve stejné barvě, druhou pak černá. "Přiznávám, že když jsem dresy viděl poprvé, tak mě barva docela překvapila. Ale důležitá je jejich kvalita a také to, aby se v nich dobře cítili hráči. A když v nich budeme vyhrávat, tak se budou líbit jak hráčům, tak fanouškům," řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Jeho svěřenci budou v zelených dresech nastupovat na mistrovství Evropy v příštím roce, pokud na něj postoupí. Novou domácí sadu představí vedení asociace na jaře.