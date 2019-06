Fotbalovou reprezentaci doplní pro duel s Černohorci gólman Kolář

Praha - Trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý na pondělní zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Černou Horou v Olomouci dodatečně povolal slávistického brankáře Ondřeje Koláře. V nominaci nahradil zraněného Jiřího Pavlenku, který chyběl už v pátečním duelu na Letné proti Bulharsku.

Koláře zastihla dodatečná nominace na dovolené, proto se k mužstvu připojí až v neděli v Olomouci. V českém týmu doplní gólmany Tomáše Koubka a Tomáše Vaclíka, který chytal proti Bulharsku při výhře 2:1.

Čtyřiadvacetiletý slávistický brankář už byl v národním A-týmu několikrát, start si ale zatím ještě nepřipsal. "Ondra Kolář byl jasná volba. Je brankářskou jedničkou Slavie, která v uplynulé sezoně vyhrála ligu i domácí pohár a postoupila do čtvrtfinále Evropské ligy," uvedl v tiskové zprávě Šilhavý.

Jeho celek bude v pondělí usilovat o druhou výhru v kvalifikační skupině A. Po březnovém debaklu 0:5 v Anglii získal v pátek první body do tabulky a posunul se na postupové druhé místo.

Tým se dnes odpoledne vlakem přesunul z Prahy do dějiště pondělního zápasu Olomouce. Hráči, kteří nenastoupili proti Bulharsku, měli dopoledne trénink v Praze na Žižkově, ostatní se věnovali regeneraci. Po příjezdu do Olomouce tým absolvoval krátký trénink rozdělený na dvě skupiny.

"Cesta vlakem byla komfortní. Kluci odpočívali a my trenéři jsme se koukali na fragmenty z našeho utkání proti Bulharsku. Večer chceme klukům utkání zhodnotit," uvedl asistent trenéra Jiří Chytrý.

Z pátečního utkání si odnesl tržnou ránu na bradě záložník Tomáš Souček, jeho klubový spoluhráč ze Slavie a další středopolař Alex Král má zase po ostrém zákroku od protihráče problémy s nohou. K souboji s Černou Horou by ale měli být oba připraveni.

"Tomáš Souček má sedm stehů, ale pere se s tím statečně. Je to spíš bolestivé a má to oteklé, takže má trošku problém s jídlem," uvedl Chytrý. "A Alex Král to má zhmožděné. Naštěstí na té noze při faulu nestál a trochu ji odlehčil. Nakonec to ještě dopadlo dobře. Když jsme ten zákrok viděli na videu, tak hrozilo vážné zranění, kdyby to bylo na stojnou nohu. Oba budou v pohodě," dodal Šilhavého asistent.

Na zápas s Černou Horou je k dispozici posledních několik desítek vstupenek.