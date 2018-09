Liverpool - V úterý odstartuje skupinová fáze fotbalové Ligy mistrů, do které o den později vstoupí i Plzeň. Vrcholem úterního programu bude souboj poraženého finalisty minulého ročníku Liverpoolu s Paris St. Germain. Elitní soutěž nabídne nové časy výkopů v 18:55 a 21:00, v dřívějším termínu se budou v úterý i ve středu hrát dva zápasy a v pozdějším šest zbývajících.

Šlágr v Liverpoolu proti sobě svede dva německé trenéry. Domácí Jürgen Klopp i Thomas Tuchel se dobře znají a v minulosti vedli Dortmund i Mohuč. Úterní soupeři mají na začátku sezony výbornou formu a vyhráli všech pět utkání v anglické, respektive francouzské lize.

"Pokusíme se na PSG dobře připravit. Mají opravdu silný tým a zajímavý fotbalový projekt. Lidé říkají, že bychom měli zvítězit, když jsme se v minulé sezoně dostali do finále...Ale prosím vás," uvedl Klopp.

Crvenou Zvezdu, která v roce 1991 vyhrála Pohár mistrů evropských zemí, čeká premiéra v současném formátu soutěže. Bělehradský tým ve skupině C přivítá Neapol. Svěřenci Carla Ancelottiho by rádi zlomili sérii čtyř venkovních porážek v Lize mistrů.

"Nemůžeme se dočkat, až to začne. Je těžké popsat, co pro nás Liga mistrů znamená. Chceme dostat Crvenou Zvezdu tam, kde si zaslouží být. Proti Neapoli to bude těžké, ale necháme na hřišti všechno," prohlásil trenér Vladan Milojevič.

Barcelona přivítá PSV Eindhoven s bývalý záložníkem Katalánců Markem van Bommelem v roli trenéra. V kádru nizozemského šampiona je i český mladík Michal Sadílek. Barcelona na stadionu Camp Nou neprohrála už 26 pohárových zápasů, z nichž 24 vyhrála.

"Jedeme si tam pro dobrý výsledek. Ale nevím, jak to bude vypadat. Někdo tvrdí, že prohrát s Barcelonou 0:1, 0:2 nebo 1:2 je dobře odvedená práce. Tohle však není náš cíl. Pokud bychom takhle přemýšleli, je lepší zůstat doma," uvedl Van Bommel.

Inter Milán ve druhém duelu skupiny B doma změří síly s Tottenhamem. Jejich minulé čtyři vzájemné souboje nabídly gólové hody, průměrně padalo téměř pět branek na zápas. Italský tým se v hlavní fázi elitní soutěže představí po sedmi letech.

Ve skupině A hraje úřadující vítěz Evropské ligy Atlético Madrid v Monaku a Dortmund v Bruggách. Atlético i Borussia chtějí napravit minulou sezonu Ligy mistrů, v níž nepostoupily do play off. "Déčko" nabídne souboje Schalke s Portem a Galatasaraye Istanbul s Lokomotivem Moskva. Ruský šampion si Champions League zahraje po patnáctileté absenci.

Zajímavosti před úterními zápasy 1. kola základních skupin LM: -------- Skupina A: AS Monako - Atlético Madrid Výkop: úterý 18. září, 21:00. Rozhodčí: Collum - McGeachie, Stewart (všichni Skot.). Bilance: -. Zajímavosti: - Monako v LM nezvítězilo 8x za sebou (2 remízy, 6 porážek) - Monako vyhrálo poslední 3 pohárové zápasy se španělskými soupeři a doma s nimi neprohrálo 7x za sebou - Atlético je úřadujícím vítězem Evropské ligy a Superpoháru UEFA - Atlético prohrálo jediný z posledních 14 pohárových zápasů - záložník Lemar přišel do Atlética v létě z Monaka, útočník Falcao zase působil v madridském klubu Club Bruggy - Borussia Dortmund Výkop: úterý 18. září, 21:00. Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). Bilance: 4 2-0-2 8:6. Zajímavosti: - Bruggy doma porazily Dortmund v obou předchozích pohárových utkáních - Bruggy vyhrály jediný z posledních 9 pohárových zápasů s německými soupeři - Bruggy prohrály posledních 6 duelů ve skupině LM - oba týmy ještě v této sezoně neprohrály soutěžní zápas - Dortmund v LM čeká na vítězství 8 zápasů, v minulém ročníku získal ve skupině jen 2 body Skupina B: Inter Milán - Tottenham Hotspur Výkop: úterý 18. září, 18:55. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.). Bilance: 4 2-0-2 9:10. Zajímavosti: - v předchozích 4 soubojích Interu s Tottenhamem padlo 19 branek, což je téměř 5 gólů na zápas - Inter je ve skupině LM po 7 letech - Inter doma v pohárech porazil anglické soupeře 4x za sebou - Tottenham v minulé sezoně vyhrál skupinu před Realem Madrid - Tottenhamu bude chybět zraněný brankář a kapitán Lloris FC Barcelona - PSV Eindhoven Výkop: úterý 18. září, 18:55. Rozhodčí: Sidiropulos - Kostaras, Dimitriadis (všichni Řec.). Bilance: 6 2-3-1 12:12. Zajímavosti: - Barcelona doma neprohrála v posledních 26 pohárových zápasech (24 výher, 2 remízy) - Barcelona vyhrála všech 5 soutěžních utkání v sezoně, PSV zvítězil v 7 z 8 duelů nového ročníku - PSV ve skupině LM nevyhrál 6x za sebou - PSV trénuje bývalý záložník Barcelony Van Bommel - na soupisce PSV je i český záložník Sadílek Skupina C: Crvena Zvezda Bělehrad - SSC Neapol Výkop: úterý 18. září, 21:00. Rozhodčí: Marciniak - Sokolnicki, Listkiewicz (všichni Pol.). Bilance: -. Zajímavosti: - CZ čeká premiéra v novodobé historii LM, bělehradský klub v roce 1991 vyhrál předchůdce soutěže Pohár mistrů evropských zemí - CZ v pohárech prohrála jen 2 z posledních 17 zápasů a doma nepoznala přemožitele 6x za sebou - CZ drží sérii 30 soutěžních zápasů bez porážky - Neapol v LM prohrála poslední 4 venkovní duely - Neapol vyhrála jediné z 5 utkání se srbskými soupeři Liverpool FC - Paris St. Germain Výkop: úterý 18. září, 21:00. Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.). Bilance: 2 1-0-1 2:3. Zajímavosti: - Liverpool je doma v pohárech neporažený v posledních 16 zápasech (11 výher a 5 remíz) - oba týmy ve svých ligách vyhrály všech 5 kol nové sezony - trenér Tuchel s PSG vyhrál všech 6 soutěžních duelů po letním příchodu, jeho svěřenci pokaždé dali minimálně 3 góly - PSG prohrál poslední 3 zápasy v LM - hráči PSG dali gól v posledních 16 utkáních LM - jde o souboj německých trenérů, Klopp (Liverpool) a Tuchel v minulosti vedli Dortmund i Mohuč Skupina D: Schalke 04 - FC Porto Výkop: úterý 18. září, 21:00. Rozhodčí: Gil Manzano - Nevado Rodríguez, Barbero Sevilla (všichni Šp.) Bilance: 4 2-1-1 6:5. Zajímavosti: - Schalke doma vyhrálo všech předchozích 5 pohárových zápasů s portugalskými soupeři - Schalke doma neprohrálo v posledních 6 pohárových duelech - Porto je ve skupině LM poosmé za sebou, Schalke se vrací po 3 letech - Porto venku vyhrálo jediné z posledních 6 venkovních pohárových utkání - Porto na stadionu Schalke vyhrálo v roce 2004 LM, ve finále porazilo Monako 3:0 Galatasaray Istanbul - Lokomotiv Moskva Výkop: úterý 18. září, 21:00. Rozhodčí: Rocchi - Tonolini, Meli (všichni It.). Bilance: 2 1-0-1 3:2. Zajímavosti: - soupeři se utkali ve skupině LM v roce 2002, v obou zápasech vyhrál hostující tým - Galatasaray doma prohrál poslední 3 pohárové duely s ruskými soupeři - Lokomotiv je ve skupině LM po 15 letech - Galatasaray vede tureckou ligu, Lokomotiv je v domácí soutěži až desátý - Galatasaray doma v posledních 3 pohárových duelech remizoval 1:1