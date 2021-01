Fotbalovou ligu čekají tři dohrávky, první Slavia hraje ve Zlíně

Praha - První fotbalová liga bude ve středu pokračovat třemi dohrávanými zápasy, které musely být v podzimní části kvůli koronaviru v týmech odloženy. Lídr tabulky a obhájce titulu Slavia se v duelu 12. kola představí na hřišti dvanáctého Zlína a bude hájit neporazitelnost v této sezoně nejvyšší soutěže. Devátá Ostrava vyzve v utkání 9. kola pátý Liberec a čtrnácté Bohemians 1905 čeká v dohrávce 14. kola poslední Opava.

Slavia jako jediná v ligové sezoně stále drží neporazitelnost a v nejvyšší soutěži bodovala už 27 utkání po sobě. V případě výhry ve Zlíně by odskočila druhému Jablonci a třetí Spartě na rozdíl devíti bodů.

"Ve Zlíně se hraje těžko. Mají zodpovědný tým v defenzivě, soubojový, hrající jednoduchý a tvrdý fotbal. Dobře zvládají zápasy proti silnějším soupeřům, na ně je jejich styl velice účinný. Velice dobře umí využít jakékoliv chyby soupeře, jsou silní při standardních situacích v obraně i útoku," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zlín nevyhrál šest kol po sobě. Slavii porazil jen ve třech z 30 vzájemných ligových duelů, ale povedlo se mu to ve dvou z posledních pěti. "Slavia je samozřejmě v současné době nejlepším mužstvem u nás. Těžko se přibržďuje a zastavuje, ale my se o to pokusíme. Klíč k tomu je zopakovat dobrý výkon z prvního poločasu proti Baníku," prohlásil trenér Zlína Bohumil Páník.

V Ostravě se odehraje přímý souboj o páté místo, na které by se Baník před Liberec dostal v případě výhry. Slezané ze tří jarních zápasů dvakrát remizovali a jednou prohráli. "Motivaci uspět máme velkou. Můžeme se jednak dostat před Liberec, ale také jsme na jaře ještě nevyhráli, stejně tak poslední domácí zápasy, takže to chceme změnit a zvítězit," prohlásil trenér Baníku Luboš Kozel.

Slovan pět kol po sobě neprohrál a v případě vítězství by se přiblížil čtvrtému Slovácku na rozdíl dvou bodů. "Díky výhře v Brně jsme se udrželi v dostřelu špičky. Pokud se chcete držet v tabulce nahoře, každý zápas bude důležitý. Baník má nesporně velmi kvalitní mančaft," konstatoval trenér Severočechů Pavel Hoftych.

Bohemians zvítězili v jediném z posledních osmi kol a mají pětibodový náskok na sestupové příčky. S Opavou v lize neprohráli devěkrát za sebou. "Poslední zápasy Opavy se dají označit za ty dobré. Hrajeme doma a potřebujeme zápas zvládnout nejen herně, ale hlavně výsledkově. Půjde o úplně jiné utkání, než bylo to se Slováckem," řekl asistent trenéra Bohemians Erich Brabec.

Slezané nevyhráli devět kol po sobě a od července 2019 venku v lize nezvítězili v 23 utkáních za sebou. "Po sobotním nepovedeném utkání v Olomouci jsme měli video a kluci dostali céres. Nefungovala nám organizace, nebylo tam nic. Myslel jsem, že jdeme nahoru, ale pokud budeme hrát takhle, nemáme šanci. Doufám, že ke středečnímu utkání přistoupíme úplně jinak a odvezeme si nějaké body, protože nám hoří voda," uvedl Radoslav Kováč, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent trenéra Aloise Skácela a v Olomouci scházel kvůli koronaviru.

Kvůli omezením proti covidu-19 stále nemohou na stadiony fanoušci.