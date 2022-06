Fotbalovou jednadvacítku čeká v kvalifikaci o ME souboj s favorizovanou Anglií

České Budějovice - Českou fotbalovou reprezentaci do 21 let čeká v pátek v předposledním utkání kvalifikace mistrovství Evropy souboj s největším favoritem skupiny G Anglií. "Lvíčata" budou v Českých Budějovicích usilovat o vylepšení pozice, která by jim zajistila přímý postup na závěrečný turnaj. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka mají v čele tabulky tříbodový náskok před Anglií, ta však sehrála o dva duely méně.

Češi mají jisté minimálně druhé místo zaručující baráž. Na závěrečný turnaj do Rumunska a Gruzie v roce 2023 vedle vítězů skupin přímo postoupí i nejlepší celek z druhých příček.

"Musíme být maximálně efektivní a plnit veškeré taktické pokyny. Na základě dosavadní přípravy věřím, že atmosféra na hráče dolehne jen v pozitivním smyslu," citoval web FAČR Suchopárka z dnešní tiskové konference.

Jeho výběr loni na podzim prohrál v Anglii 1:3. "Určitě musíme mít lepší vstup do utkání. A lepší musí být i připravenost k utkání, jak fyzická, tak i mentální. Nastavení hráčů nebylo úplně správné. V zápase jsme trochu vystřízlivěli a věřím, že tentokrát budeme nastavení lépe," uvedl dvaapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996.

"Nebyl to tehdy v listopadu povedený výkon, ale zareagovali jsme na to v dalších zápasech poměrně dobře a navázali jsme na výsledky ze začátku kvalifikace. I díky tomu máme před sebou zápas, ve kterém budeme bojovat o přímý postup a věřím, že to bude výborné utkání," prohlásil Suchopárek.

Potěšil by ho i nerozhodný výsledek. "Byl bych spokojen s remízou, pokud by nám to zajistilo postup na finálový turnaj. To ale v tuhle chvíli samozřejmě nemůžeme odhadnout, protože nás i Anglii čekají další zápasy. Stále je tam spousta variant a nemůžeme spekulovat. Musíme myslet na vlastní výkon a nemyslet na to, co by znamenal ten, nebo ten výsledek," konstatoval někdejší hráč Slavie či Štrasburku.

Utkání má výkop v 18:00. Přímý přenos vysílá ČT sport. Kvalifikační boje zakončí jednadvacítka 13. června v Brně proti beznadějně poslední Andoře.