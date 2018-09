Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Chorvatsko, 23. března 2018 v Karviné. Trenér ČR Vítězslav Lavička.

Kvalifikační utkání fotbalistů do 21 let ve skupině 1 o postup na mistrovství Evropy: ČR - Chorvatsko, 23. března 2018 v Karviné. Trenér ČR Vítězslav Lavička. ČTK/Ožana Jaroslav

San Marino - Česká fotbalová reprezentace do 21 let ve středu nastoupí v kvalifikaci mistrovství Evropy proti San Marinu. Na hřišti nejhoršího týmu skupiny by si měl výběr trenéra Vítězslava Lavičky připsat povinné vítězství, aby udržel alespoň teoretickou šanci na baráž.

Český tým má na čtvrtém místě tabulky stejně bodů jako třetí Bělorusko. Na vedoucí Řecko, proti kterému nastoupí v pondělí, ztrácí devět a na druhé Chorvatsko šest bodů, oba favorité však mají na kontě o zápas víc. Na šampionát přímo postoupí jen vítězové skupin, nejlepší čtyři celky z druhých míst devíti skupin čeká baráž.

"Každý zápas pro nás je utkáním o naději. Situace v tabulce nám velí, že pokud chceme pomýšlet na baráž, musíme vyhrát všechny zápasy a naši konkurenti musejí zaváhat," řekl Lavička. Jeho tým si loni v listopadu v prvním utkání doma se San Marinem poradil 3:1, když outsider vstřelil dosud jediný gól v kvalifikaci.

Lavička by proti San Marinu rád nasadil i ligovou kometu Jana Matouška, který v úvodních sedmi kolech stihl dát čtyři branky a přestoupit z Příbrami do Slavie za údajných 40 milionů korun. Talentovaný záložník však dnes maturuje a teprve po zkoušce vyrazí na cestu. Pokud půjde všechno podle plánu, měl by se k týmu připojit kolem 23. hodiny a o jeho startu by se rozhodlo až v den utkání.