Fotbaloví mistři světa jsou doma, v Buenos Aires slavili se statisíci fanoušků

Buenos Aires - Tisíce fanoušků přivítaly uprostřed noci argentinské fotbalové mistry světa po příletu do Buenos Aires. Šampioni v čele s Lionelem Messim vystoupili z letadla krátce před třetí hodinou ráno místního času. Oslavy titulu v argentinské metropoli pak začaly naplno odpoledne a ulice zaplnily statisíce lidí. Prezident Alberto Fernández vyhlásil na dnešek státní svátek, aby země mohla třetí argentinský triumf na mistrovství světa oslavit.

Zlatou trofejí zamával fanouškům při výstupu z letadla Messi. Fotbalistům na uvítanou zahrála rocková skupina La Mosca skladbu "Muchachos", kterou napsal jeden z fanoušků na melodii staré písně kapely a jež se pro argentinské příznivce stala neoficiální hymnou mistrovství světa v Kataru. Poté se výprava přesunula pomalou jízdou v otevřeném autobusu, z kterého zdravila čekající fanoušky, do sídla argentinské fotbalové asociace.

Argentinští reprezentanti byli doma netrpělivě očekáváni. Cestu jejich speciálu sledovalo podle agentury AP na leteckém radaru na internetu téměř 200.000 lidí.

Fotbalisté přespali v sídle asociace, aby nabrali síly na odpolední oslavy na tradičním místě u obelisku na Náměstí republiky. Svět obletěla fotografie, na níž Messi spí s trofejí pro mistra světa.

Kolem poledne už byly v ulicích centra Buenos Aires statisíce fanoušků. Mnoho z nich mělo transparenty oslavující Messiho a zesnulého Diega Maradonu, který jihoamerickou zemi dotáhl ke zlatu před 36 lety. Příznivci také dorazili s hudebními nástroji a vylezli třeba i na sloupy pouličního osvětlení nebo autobusové zastávky.

"Je to šílené, neuvěřitelné. Je to ta nejlepší věc, která se vám v životě může stát. Je ohromně krásné vidět tolik šťastných lidí pohromadě, jak se drží za ruce, objímají se a líbají. Dnes jsme jeden lid," citovala agentura Reuters kovodělníka Matia Gomeze.

Fanoušci oslavují už od nedělního finále. "Na podlaze leží lidé, kteří přišli rovnou z předchozí párty. Vstanou a jdou slavit dál. Všechno je pokryté modrou a bílou barvou. Podél silnic a dálnic všichni lidé fandí Argentině. Je to opravdu působivé, výjimečné. Dojme vás to. Plakal jsem ráno, včera, předevčírem, už to dál nejde," líčil jeden z fanoušků Elio Maisares.

Argentina ovládla šampionát potřetí, předchozí tituly získala v letech 1978 a 1986. V nedělním dramatickém finále porazila obhájce prvenství z Francie po výsledku 3:3 a 4:2 po penaltovém rozstřelu.