Fotbaloví fanoušci napadli v U. Hradišti policisty, hrozí jim čtyři roky

Uherské Hradiště - Fotbaloví fanoušci napadli v sobotu večer v Uherském Hradišti policejní hlídku. Policie v souvislosti s incidentem zadržela pět lidí, za násilí proti úřední osobě a výtržnictví jim hrozí až čtyři roky vězení. Dva napadení policisté neutrpěli vážnější zranění, poškozené je však služební auto, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

V sobotu se v Uherském Hradišti hrálo ligové utkání mezi fotbalisty domácího Slovácka a pražskými Bohemians. Skupinka lidí napadla podle mluvčí policisty po skončení zápasu, a to ve 21:45 před restaurací Krček. "Incident se udál poté, co jeden z fanoušků kopl do projíždějícího služebního vozidla a poplival čelní sklo," uvedla Kyšnerová.

Dvoučlenná hlídka podle ní vystoupila z automobilu a šla incident řešit. "Při tom byli oba policisté napadeni nejméně šesti zjevně podnapilými osobami, ostatní lidé přihlíželi a napadení si natáčeli. Hlídka se bránila použitím slzotvorného prostředku a hmatů a chvatů. Při napadení policisté utrpěli drobné oděrky a došlo také k poškození služebního vozidla. Na místo následně dorazilo několik policejních hlídek," uvedla mluvčí.

V souvislosti s útokem policisté zadrželi pět lidí, kteří jsou podezřelí ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě a výtržnictví, za což jim hrozí až čtyřleté vězení. Incident vyšetřují uherskohradišťští kriminalisté. "Je velmi pravděpodobné, že sdělíme podezření dalším osobám a rovněž trestní kvalifikaci doplníme o trestný čin poškození cizí věci," doplnila Kyšnerová.