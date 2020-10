Fotbaloví fanoušci chtějí protestovat proti vládním opatřením

Praha - Fanoušci fotbalových a hokejových klubů v ČR chtějí v neděli na Staroměstském náměstí v Praze protestovat proti "zmatečným" vládním restrikcím kvůli šíření nemoci covid-19. Podle signatářů prohlášení na webu hooligans.cz jsou protikoronavirová nařízení oznamována jako na běžícím páse, bez jakýchkoliv podkladů a většina lidí nemá možnost se jim přizpůsobit. Pražská policie podle mluvčí Evy Kropáčové v souvislosti s protestem připravuje bezpečnostní opatření. Fotbaloví a hokejoví příznivci se na demonstraci svolávají na sociálních sítích. Kolik se jich zúčastní, není známo.

"Vnímáme podporu protestu na sociálních sítí, ale z hlediska účasti je to obrovský otazník. Podpora samozřejmě neznamená, že se zúčastní. A pokud se zúčastní, tak je to v řádu do deseti osob u klubu, jako jsme my," řekl ČTK mediální zástupce fotbalového klubu FC Vysočina Miroslav Fuks.

Podle současného nařízení se protestu může účastnit nejvýše 500 lidí, kteří musí být rozděleni do skupin po dvaceti, přičemž mezi skupinami musí být aspoň dvoumetrový rozestup a všichni musí mít zakrytá ústa a nos. "Pokud by se akce zúčastnilo více lidí, vyzveme svolavatele, aby zjednal nápravu a dodržel platná opatření," řekla dnes ČTK policejní mluvčí. Pokud by podle ní tak neučinil, policie ho může oznámit k přestupkovému jednání. Policisté jsou s organizátorem ale v kontaktu a na možná rizika ho upozornili. Jako při jiných obdobných akcích budou policisté i v neděli dohlížet na bezpečnost v ulicích, dodržování veřejného pořádku a nařízení proti šíření koronaviru, doplnila Kropáčová.

Aktivní fanoušci fotbalu a hokeje chtějí společně demonstrovat i přes veškerou klubovou rivalitu. Chtějí tak vyjádřit podporu svým klubům, kterým vládní opatření podle nich neznemožnila pokračovat v rozehraných sezonách, ačkoli vynaložily nemalé peníze za pravidelné testování na koronavirus nebo zavedení speciálních opatření. Vládě také vytýkají, že "po půl roce, kdy se měla čas na tolik zmiňovanou 'druhou vlnu' připravit, není schopna dnes prezentovat žádné vize do budoucna". Signatářům z řad 13 klubů se nelíbí ani to, že "neexistuje žádná informační kampaň, která by občanům srozumitelně oznámila, jaká nová opatření jsou zaváděna v platnost."

Například z Plzně pojedou demonstrovat do Prahy podle odhadu lídrů fanouškovských táborů fotbalu i hokeje minimálně desítky lidí. "Je to neorganizované. Nepůjde jen o fanoušky, ale pojedou i normální lidi," řekl dnes ČTK jeden z lídrů fanoušků plzeňského hokeje a fotbalu Zdeněk "Pitralon" Pavel. Zvláštní autobus podle něj ale vypravený není, účastníci protestu pojedou vlaky a auty. Budou mít na sobě černé oblečení a na něm nášivky svých klubů.

Podle Pavla je nutné ukázat, že lidé nesouhlasí s nesmyslnými vládními opatřeními, které se často nepochopitelně mění. V počtech nakažených je podle něj hodně nejasností a veřejnost nemá objektivní informace.