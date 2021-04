Fotbalové velkokluby založily uzavřenou superligu

Madrid - Dvanáct fotbalových velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie oznámilo založení nezávislé a uzavřené superligy. Proti se postavila FIFA i UEFA, která pohrozila přísnými tresty. Vytvoření soutěže ostře odsoudili také současní i bývalí hráči, fanoušci, národní svazy a politici.

Mezi dvanáct zakládajících klubů superligy patří Manchester United, Juventus Turín a Real Madrid, jehož prezident Florentino Pérez se také stal prvním předsedou superligy. Dalšími členy soutěže jsou Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Barcelona, Atlético Madrid, AC Milán a Inter Milán.

Projekt bude financovat banka JPMorgan a členové soutěže, která by měla mít 15 základních členů a v každé sezoně pak pět kvalifikovaných celků, by měli mít k dispozici fond ve výši 3,5 miliardy eur (90,7 miliardy korun).

Kluby už učinily právní kroky, aby se ochránily od čekávaných trestů od UEFA, která by o prvních sankcích měla rozhodnout už v pátek. Týmům hrozí vyloučení z evropských i domácích soutěží a hráčům nemožnost reprezentovat.

Podle člena výkonného výboru UEFA Jespera Möllera by v pátek měly být Real, Manchester City a Chelsea vyloučeny z tohoto ročníku Ligy mistrů. V soutěži postoupily do semifinále, ve kterém by po vyřazení trojice klubů zbyl jen Paris St. Germain.

"Pořád s právníky řešíme, jaké kroky uskutečníme, ale využijeme všech dostupných trestů," uvedl šéf UEFA Aleksander Čeferin. "Já to vidím tak, že kluby i jejich hráči by co nejdříve měli být vyloučeni ze všech našich soutěží," dodal.

Paris St. Germain stejně jako ostatní francouzské a německé celky v čele s Bayernem Mnichov a Dortmundem založení superligy nepodpořily. Proti se postavili také svazy a představitelé nejvyšších soutěží ve Francii, Itálii, Španělsku, Anglii a dalších zemích.

Ostrá kritika se na zakladatele superligy snesla také z řad současných i bývalých hráčů. Soutěž odsoudili mimo jiné Joao Cancelo z Manchesteru City a Bruno Fernandes z Manchesteru United, který napsal, že sny nelze koupit. Oba celky přitom mají v soutěži startovat.

"Tahle superliga je cokoliv, jen ne super. Jde o chamtivý a bezohledný krok, který zničí celé fotbalové společenství. Pouze poslouží majitelům, které fanoušci už dávno přestali zajímat a nezajímá je ani sportovní soutěžení. Je to smutné," uvedl bývalý nejlepší fotbalista světa Luís Figo. V podobném duchu se vyjádřili například i slavný trenér Alex Ferguson.

BRITÁNIE

Daily Mail: "Velká šestka anglického fotbalu se připojila k nové evropské superlize, k zemětřesení, jež vyvolá válku ve sportu. Hrozí, že toto rozhodnutí rozštěpí anglický fotbal, neboť Premier League klubům v neděli v noci napsala, že žádnou takovou soutěž nepodpoří."

The Guardian: "Tohle je nápad, který musel vymyslet někdo, kdo fotbal až do morku kostí nenávidí. Kdo ho nesnáší natolik, že ho chce ořezat, oškubat, rozložit, od amatérského fotbalu až po mistrovství světa."

ITÁLIE

La Gazzetta dello Sport: "Superliga, kterou (šéf Juventusu Andrea Agnelli) prosazuje, bude sloužit spíše zájmům jeho klubu než zájmům celé Serie A. Paralelní soutěž nalije peníze pouze do pokladny zapojených klubů. Superliga je v přímém protikladu k pokusu znovu pozvednout italskou ligu a ještě ve větším protikladu k projektu nové Ligy mistrů, jež se má od roku 2024 rozšířit na 36 mužstev."

La Repubblica: "Noc, která změnila evropský fotbal. Uzavřenou superligou končí kvalifikace vybojovaná na hřišti - a tím i základní koncept zasloužených úspěchů. Je to nepřijatelná ztráta."

Corriere della Sera: "Hrozný nápad, který míří proti fanouškům."

ŠPANĚLSKO

Marca: "Založení nové ligy přichází v době, kdy celosvětová pandemie uspíšila nestabilitu aktuálního ekonomického modelu evropského fotbalu. Dlouhá léta měly tyto zakládající kluby za cíl zlepšit kvalitu a intenzitu současných evropských soutěží a především vytvořit soutěž, v níž se budou moci nejlepší kluby a nejlepší hráči střetávat častěji."

FRANCIE

L'Équipe: "PSG čelí dilematu. Pařížský klub nepatří ke dvanácti zakládajícím klubům projektu, jehož možný start by pro něj nebyl bez následků."

USA

New York Times:

«Není žádné překvapení, že si rebelové myslí, že jejich plán bude fungovat. Není překvapení, že si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Už je to tak léta a nikdo je zatím nezastavil."

Fotbalisté, kteří nastoupí do nově plánované superligy, budou mít podle šéfa evropských fotbalových asociací UEFA Aleksandera Čeferina zakázaný start v národních týmech. Nebudou tak smět reprezentovat své země na vrcholných šampionátech, jako je mistrovství světa nebo Evropy. Samotné kluby by pak měly být vyloučeny, co nejdříve to půjde.

Čeferin to uvedl po dnešním zasedání výkonného výboru UEFA, který schválil rozšíření Ligy mistrů. Novinku však zastínilo oznámení projektu 12 elitních evropských klubů, které se rozhodly odtrhnout a vytvořit si vlastní soutěž s rozpočtem 3,5 miliardy eur.

"Stále to posuzujeme s naším právní týmem, ale uvalíme veškeré možné postihy a budeme vás informovat hned, jak to bude možné. Můj názor je, že by jim měl být co nejdříve zakázán start ve všech našich soutěžích a jejich hráčům také," citovala Čeferina agentura Reuters.

Proti snaze elitních klubů, mezi nimiž jsou Manchester United, Juventus či Real Madrid, se postavila také FIFA. Během dne se ke kritice přidala řada dalších světových osobností, klubů a hráčů. Otevřený nesouhlas vyjádřily i francouzské a německé týmy, které se k projektu nepřidaly.

"UEFA a fotbalový svět stojí jednotně proti tomuto hanebnému a samoúčelnému návrhu, který byl pouze pro několik vybraných evropských velkoklubů motivovaných chamtivostí. Všichni jsme jednotní proti tomuto nesmyslnému projektu," uvedl Čeferin.

Šéfa evropského fotbalu zklamalo i jednání představitelů jednotlivých odtržených klubů, které označil za "lháře" a "hady na prsou". Při té příležitosti připomněl i svou čtyřiadvacetiletou praxi jako právníka se specializací na trestní právo a podivoval se, že nic podobného ještě nezažil. "Když začnu s Edem Woodwardem (šéf Manchesteru United), moc jsme do kontaktu nepřišli, ale minulý čtvrtek mi volal, že je s reformou Ligy mistrů spokojený a chtěl si jen vyjasnit věci kolem finančního fair play. Přitom už měl podepsáno jinde," řekl Čeferin.

Opřel se i do prezidenta Juventusu Andrey Agnelliho. "Je asi největším mým zklamáním. Nikdy jsem neviděl člověka, který by tak často lhal. Ještě minulou sobotu mi říkal: To jsou jen spekulace, nic se neděje. Zavolám ti za hodinu. A pak vypnul telefon a další den přišlo tohle oznámení. Hamižnost je tak silná, že se kvůli ní vytrácí lidskost," dodal Čeferin, který je kmotrem Agnelliho dcery.

Proti projektu po britském premiérovi Borisu Johnsonovi vystoupil i ministr sportu Oliver Dowden, který prohlásil, že vláda přezkoumá veškerou podporu anglickým klubům zapojeným do superligy a bude se snažit novou soutěž zablokovat. Nevyloučil ani uvalení zvláštních daní na aktéry soutěže a zavedení víz pro účastníky. "Nepochybujte o tom, že to uděláme. Uděláme vše pro to, abychom ochránili naši národní hru," řekl.

Znepokojení vyjádřil i princ William, který je předsedou Anglické fotbalové asociace. "Více než kdy jindy teď musíme ochránit naší fotbalovou komunitu - od nejvyšší úrovně po obyčejné občany - hodnoty soutěžení a základní spravedlnost. Sdílím obavy fanoušků z navrhované superligy a rizik, které by tato soutěž mohla způsobit hře, již milujeme," napsal na twitter vnuk královny Alžběty II.