Praha - Čeští fotbaloví rozhodčí dnes absolvovali školení na téma využívaní videa pod vedením expertů na problematiku VAR Poláka Pawla Gila a Itala Nicoly Rizzoliho. Byla to první z připravovaných přednášek domluvených mezi Fotbalovou asociací ČR a UEFA.

"Tohle je první vykopávací bod. Pawel Gil byl v pozici VAR na 16 zápasech mistrovství světa, Nicola Rizzoli je šéf VAR v Itálii. Oba mají velké zkušenosti a to, co dnes přednesli, může pomoci našim rozhodčím," řekla na tiskové konferenci členka komisí rozhodčích UEFA a FIFA Dagmar Damková, která oba zahraniční experty do Prahy přivezla.

"V lize jsem viděla situace, které sudí řešili úplně jinak, než by měli. Normální fanoušek to nepozná, jde o detaily. Řekla jsem si proto, že zkusíme naše rozhodčí ještě více vzdělat a dát jim to nejlepší, co jim dát můžeme. A oslovila jsem šéfa rozhodčích UEFA Roberta Rosettiho a domluvili jsme se, jak českým rozhodčím pomoct. A toto je první krok. Další seminář bude v prosinci," uvedla Damková.

Příjezd zahraničních expertů přivítal i předseda české komise rozhodčích Jozef Chovanec. "Chceme využívat postavení paní Damkové na mezinárodní scéně a možností, které její pozice nabízí. Jsem šťastný, že se nám podařilo přivítat tyto dva odborníky. Naše rozhodčího to obohatí. Je třeba vstřebávat informace ze zahraničí a nebýt jen uzavřený na svém písečku," řekl bývalý fotbalový reprezentant.

Podle Damkové je třeba projekt videorozhodčích maximálně podporovat, protože je budoucností fotbalu. "Všichni už pochopili, že bez videa už to nejde. Je to budoucnost. Všichni ho chceme a vše k tomu směřuje," uvedla. Připomněla, že už v příští sezoně bude video nasazeno i do soutěží UEFA včetně Ligy mistrů.

Je proto kladen stále větší důraz na proškolování sudích, přičemž v Česku jich je zatím proškoleno jen devět. "Je podstatné se školit a vzdělávat. Je za tím strašně moc práce. Stejně jako hráči, tak i rozhodčí potřebují trénovat, aby si osvojili návyky a komunikace byla správná," řekla Damková.

Proškolování je odvislé od financí, jelikož v Česku není potřebné zázemí. "Teď jsem byla na školení v Amsterodamu. Čtyři dny od rána do večera simulátory, školení a trénink. Vše v centru se šesti kójemi a každá má deset televizí. Tam lze najednou proškolit dvacet rozhodčích. My tu máme jeden přenosový vůz a proškolíme jich najednou maximálně deset," popsala Damková.

"Vše záleží na financích. Záležitost je v komunikaci s Ligovou fotbalovou asociací. Můj cíl je vyškolit co nejvíce sudích a vytvořit jim podmínky pro zlepšení, abychom byli kvalitní. Ideální by bylo uspořádat nějaký velký turnaj, během něhož by byli sudí na video proškolováni," dodal Chovanec.

Podobně se školili i videorozhodčí pro mistrovství světa. "Jedna část dvouleté přípravy byl měsíční turnaj, během něhož měli sudí každý den tříhodinový trénink," řekla Damková. "Nelze se scházet jen jednou za půl roku, ale je za tím hodně práce," dodala.