Fotbalové reprezentaci bude v Izraeli chybět kapitán Dočkal

Haifa (Izrael) - České fotbalové reprezentaci bude kvůli výskytu koronaviru v týmu chybět ve večerním zápase Ligy národů v Izraeli kapitán Bořek Dočkal. Trenér Jaroslav Šilhavý bude postrádat i útočníka Adama Hložka, záložníka Antonína Baráka, obránce Filipa Nováka a třetího gólmana Filipa Nguyena. Nominaci na utkání zveřejnila Fotbalová asociace ČR (FAČR).

Reprezentaci bude v Izraeli scházet pět hráčů z třiadvacetičlenné nominace. Tři z nich po testech v Larnace, kde se tým chystal po středečním přípravném utkání s domácím Kyprem, vyřadil covid-19, jeden měl neprůkazný výsledek testu a další neodcestoval do Haify z kapacitních důvodů. Devět hráčů totiž vyrazilo do Izraele menším letadlem až dnes ráno poté, co v sobotu kvůli nejasnému výsledku pátečních testů museli podstoupit na Kypru kontrolní odběry. V Haifě se připojí k druhé devítce, celkem bude mít Šilhavý k dispozici na utkání 18 fotbalistů.

FAČR tři nakažené hráče přímo nejmenovala, italský klub Verona ale v sobotu večer oznámil, že covid-19 má Barák. Stejně jako další dva pozitivně testovaní je bez příznaků nemoci.

Páteční test s nejasným výsledkem mělo 11 hráčů a pět osob z řad realizačního týmu a zaměstnanců FAČR. "Nás 16 bylo celý den v izolaci na Kypru, na pokoji na hotelu a čekali jsme na výsledky nových testů. Ty už naštěstí byly v pořádku. Dnes brzy ráno budíček a už čekáme na letadlo, které nás dopraví za klukama do Izraele. Hektické dny, ale věřím, že to zvládneme," uvedl na sociální síti instagram český záložník Alex Král a připojil fotku se spoluhráči z malého letadla.

Zápas v Izraeli má večer výkop ve 20:45. Ve středu nastoupí reprezentace do posledního utkání říjnového termínu ve Skotsku. Oproti původnímu plánu mužstvo z Haify zamíří v pondělí do Prahy, kde podstoupí další kolo testů.

V záloze je připraven širší záložní tým s 32 hráči výhradně z české ligy, jehož členové by pro utkání ve Skotsku doplnili původní výběr v případě dalších problémů s koronavirem. Náhradníci se v Praze chystají pod vedením trenéra reprezentační osmnáctky Davida Holoubka.

"FAČR děkuje všem profesionálním klubům za spolupráci na vytváření záložního týmu. Stále platí, když to bude na základě hygienických opatření možné, je prioritou odletět v úterý do Skotska s původním týmem trenéra Šilhavého," uvedl mluvčí FAČR Michal Jurman. "Širší nominace záložního týmu na Skotsko se bude průběžně zužovat," dodal.

Do týmu zasáhl koronavirus už během pondělního srazu v Praze. První vlna testů odhalila jednoho nakaženého hráče z Plzně a kompletní trojice z Viktorie, záložníci Jan Kopic s Lukášem Kalvachem a útočník Zdeněk Ondrášek, musela opustit mužstvo. Ostatní odběry byly negativní a reprezentace odehrála zápas na Kypru, kde zvítězila 2:1.

Český celek má s koronavirem podobné problémy jako před měsícem. Kvůli dvěma pozitivním testům u členů realizačního týmu muselo mužstvo v září po výhře 3:1 na Slovensku v úvodním duelu Ligy národů do izolace a pro utkání doma se Skotskem FAČR narychlo poskládala nový výběr výhradně z hráčů české ligy. Improvizovaná reprezentace pod vedením zastupujícího trenéra Holoubka smolně prohrála 1:2.