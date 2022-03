Fotbalové MS v Kataru je směšné, jde pouze o peníze, prohlásil trenér Van Gaal

Amsterodam - Trenér nizozemské fotbalové reprezentace Louis van Gaal považuje za směšné, že se letošní mistrovství světa uskuteční v Kataru. Podle sedmdesátiletého kouče Mezinárodní fotbalová federace FIFA jednu z nejbohatších zemí planety jako hostitele vybrala pouze kvůli penězům a komerční zájmům.

"Je směšné, že jedeme hrát do země - jak říká FIFA - pomoci rozvíjet fotbal. A uděláme to tak, že v té zemi zorganizujeme turnaj. Je to pitomost, ale na tom nesejde. Mistrovství světa v Kataru je pouze o penězích a komerčních zájmech. Na tomhle FIFA záleží," řekl na tiskové konferenci Van Gaal, jehož svěřenci si postup zajistili loni v listopadu.

Katar získal právo hostit světový šampionát v roce 2010 při kontroverzní volbě FIFA, která vyvolala podezření z korupce. Důkazy, jež by mohly vést až k odebrání pořadatelství, ale nalezeny nebyly. Pořadatelská země čelí kritice kvůli diskriminačním zákonům a špatným pracovním podmínkám zahraničních dělníků, kteří se podílejí na přípravě turnaje. Ten se bude hrát netradičně od 21. listopadu do 18. prosince.

"Proč myslíte, že se svými znalostmi a zkušenostmi nesedím v žádné komisi FIFA? Protože jsme takové organizaci vždycky oponoval. Není to správné," prohlásil Van Gaal. Naopak je členem komise při nizozemském svazu, která každý měsíc hodnotí situaci v Kataru s ohledem na dodržování lidských práv.