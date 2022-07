Fotbalové kluby znají pohárové soupeře

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Plzně v případě postupu přes Helsinky narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na Maribor, nebo Šeriff Tiraspol. Fotbalisté Slovácka se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul. Slavia může v EKL narazit na Panathinaikos, Sparta na Motherwell, nebo Sligo.

Fotbalisté Plzně v případě postupu přes HJK Helsinky narazí ve 3. předkole Ligy mistrů na NK Maribor, nebo Šeriff Tiraspol. První zápasy jsou na programu 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna, Viktoria by začala venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Paradoxně jednoho z těchto dvou soupeřů svěřenci trenéra Michala Bílka dostanou, i když s Helsinkami vypadnou. V tomto případě by se Plzeňští utkali s Mariborem, či Tiraspolem ve 3. předkole Evropské ligy. Úvodní duely se hrají 4. srpna a odvety o týden později, Viktoria by opět zahajovala venku.

Čeští šampioni odstartují kvalifikaci elitní soutěže ve středu v Helsinkách, domácí odvetu sehrají příští týden v úterý. Pokud favorizovaná Plzeň finský tým vyřadí, zajistí si účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Pro postup do hlavní fáze Ligy mistrů potřebují Západočeši vyřadit tři protivníky.

Plzeň letos bojuje o Champions League jako jediný český zástupce. Skupinu si dosud zahrála třikrát. V letech 2011 a 2013 do ní postoupila z předkol, v roce 2018 pak přímo coby vítěz české ligy. Posledních pět účastí v kvalifikaci ale Viktorii účast v hlavní fázi nevyneslo. Za případný postup do skupiny LM by dostala prémii ve výši zhruba 400 milionů korun.

Západočeský tým má na Maribor příjemné vzpomínky, protože ho dvakrát zdolal v závěrečném play off o Ligu mistrů před devíti lety. Plzeňští tehdy po domácím triumfu 3:1 zvítězili ve Slovinsku 1:0 a podruhé oslavili postup do skupiny, kde si zahráli s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva.

V Mariboru v uplynulém ročníku hostoval z Plzně chorvatský ofenzivní záložník Marko Alvir, s nímž ale Viktoria nepočítá a na začátku letní přípravy mu dala povolení hledat si nové angažmá.

Tiraspol v minulé sezoně došel z úvodního předkola až do skupiny LM, kde šokoval výhrou 2:1 na stadionu rekordního čtrnáctinásobného vítěze "milionářské" soutěže Realu Madrid. Šeriff nakonec obsadil třetí místo a postoupil do jarní fáze Evropské ligy.

Z českých mužstev má s Tiraspolem v pohárech nejčerstvější zkušenosti Zlín, který ve skupině Evropské ligy v roce 2017 doma remizoval 0:0 a venku prohrál 0:1. V roce 2009 zase Šeriff ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadil Slavii po remízách 0:0 doma a 1:1 v Praze, kde moldavský celek skóroval v nastaveném čase. Tiraspol letos kvůli nařízení UEFA hraje domácí pohárové zápasy v azylu v Kišiněvě.

Slovácko v EL narazí na Dynamo Kyjev, nebo Fenerbahce s Novákem

Fotbalisté Slovácka se ve 3. předkole Evropské ligy utkají s poraženým týmem z 2. předkola Ligy mistrů mezi Dynamem Kyjev a Fenerbahce Istanbul. V kádru tureckého celku, který na jaře v pohárech vypadl s pražskou Slavií, působí i český reprezentační obránce Filip Novák. Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Slovácko začne venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Vítěz domácího poháru MOL Cupu a čtvrtý celek uplynulé sezony české ligy potřebuje v letní kvalifikaci vyhrát aspoň jeden dvojzápas, aby si zajistil účast ve skupině Evropské konferenční ligy. Na cestě do hlavní fáze Evropské ligy by Slovácko muselo zdolat dva soupeře; pokud by neuspělo ve 3. předkole, čekalo by ho závěrečné předkolo Konferenční ligy.

Slovácko mělo coby vítěz MOL Cupu původně startovat ve 3. předkole Evropské konferenční ligy, k přesunu do lepší soutěže mu pomohly ostatní výsledky v uplynulé sezoně evropských pohárů. AS Řím si díky triumfu v Konferenční lize zajistil účast ve skupině Evropské ligy, kam se kvalifikoval i z domácí soutěže. Díky tomu se postupové příčky posunuly.

Slovácko mohlo v hlavní části 3. předkola Evropské ligy dostat jen dvě dvojice soupeřů z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Los nebyl týmu k Uherského Hradiště nakloněn a přisoudil mu papírově těžší protivníky.

Fenerbahce skončilo v minulé sezoně turecké ligy na druhém místě za mistrovským Trabzonsporem. V pohárech nejprve na podzim obsadilo třetí příčku ve skupině Evropské ligy, díky níž přešlo do jarní části Evropské konferenční ligy. V ní na úvod dvakrát prohrálo s pražskou Slavií 2:3. Novák v obou zápasech kvůli zranění chyběl, nyní už je ale dvaatřicetiletý levý bek v pořádku.

Dynamo Kyjev ovládlo poslední dohraný ročník ukrajinské ligy (2020/21), předtím čtyřikrát za sebou kraloval rival Šachtar Doněck. Celek z metropole hrál naposledy soutěžní zápas v prosinci, od začátku ruské invaze na Ukrajinu na konci února nastupoval jen k přípravným utkáním.

Vzhledem k pokračující válce v zemi musí Dynamo v pohárové kvalifikaci při domácích duelech do azylu na neutrální půdě, v 2. předkole Ligy mistrů se představí na stadionu v polské Lodži. Ukrajinská liga se v minulé sezoně nedohrála.

Slovácko bude usilovat v pohárech o premiérový postup do skupiny. V minulé sezoně vypadlo hned na úvod ve 2. předkole Evropské konferenční ligy a předtím hrálo jen dnes již neexistující letní Pohár Intertoto.

Slavia může v EKL narazit na Panathinaikos, Sparta na Motherwell, nebo Sligo

Pokud fotbalisté Slavie ve 2. předkole Evropské konferenční ligy přejdou přes gibraltarského outsidera St Joseph's, utkají se ve 3. předkole s papírově nejtěžším možným soupeřem Panathinaikosem Atény. Sparta v případě postupu přes Viking Stavanger narazí na vítěze dvojzápasu mezi skotským Motherwellem a irským Sligem Rovers.

Úvodní zápasy jsou na programu 4. srpna, odvety o týden později. Oba pražské kluby by dvojutkání rozehrály doma. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů (první utkání 2. a 3. srpna, odvety 9. srpna) Mistrovská část: Maribor/Šeriff Tiraspol - HJK Helsinky/Viktoria Plzeň, Maccabi Haifa/Olympiakos Pireus - Apollon Limassol, Karabach/FC Curych - Ferencváros Budapešť/Slovan Bratislava, Ludogorec Razgrad/Shamrock Rovers (Ir.) - Dinamo Záhřeb/Škupi (Mak.), Linfield (Sev. Ir.)/Bodö/Glimt - Žalgiris Vilnius/Malmö, Crvena zvezda Bělehrad - Pjunik Jerevan/Dudelange (Luc.). Nemistrovská část: AS Monako - PSV Eindhoven, Dynamo Kyjev/Fenerbahce Istanbul - Štýrský Hradec, Saint-Gilloise (Belg.) - Glasgow Rangers, Benfica Lisabon - Midtjylland/AEK Larnaka. Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy (první utkání 4. srpna, odvety 11. srpna) Hlavní část: Dynamo Kyjev/Fenerbahce Istanbul - Slovácko, Midtjylland/AEK Larnaka - Partizan Bělehrad. Mistrovská část: Maribor/Šeriff Tiraspol - HJK Helsinky/Viktoria Plzeň, Žalgiris Vilnius/Malmö - Pjunik Jerevan/Dudelange (Luc.), Ludogorec Razgrad/Shamrock (Ir.) - Dinamo Záhřeb/Škupi (Mak.), Linfield (Sev. Ir.)/Bodö/Glimt - Karabach/FC Curych, Maccabi Haifa/Olympiakos Pireus - Ferencváros Budapešť/Slovan Bratislava.