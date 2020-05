Fotbalové kluby víc než ztráty ze vstupného mrzí prázdné tribuny

Praha - Zbývající část sezony první fotbalové ligy se kvůli koronavirové pandemií odehraje bez diváků, čímž kluby přijdou až o miliony korun ze vstupného. Účastníci nejvyšší soutěže oslovení ČTK ale zatím nedokážou finanční ztráty přesněji vyčíslit a nejvíc je mrzí, že při domácích utkáních nebudou mít podporu svých fanoušků.

Po úterním grémiu Ligové fotbalové asociace, kde kluby první a druhé ligy odsouhlasily dohrání přerušené sezony, není známý přesný počet osob, který bude moci být při zápasech na stadionu. Na úvodní prvoligový duel Teplic s Libercem (23. května) LFA počítá se 100 lidmi včetně hráčů, od 26. května pak s 500 osobami. Musí to ale ještě potvrdit vláda.

"Zisk z prodeje vstupenek se liší podle atraktivity utkání, zároveň v případě největších zápasů stoupají i náklady na organizaci. Obecně lze uvést, že výnos z prodeje vstupenek, z nějž pak odečítáme náklady na organizaci zápasu, se pohybuje od půl milionu do dvou a půl milionu korun za utkání," řekl tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík. "V první řadě je ale nutné říct, že největší a nevyčíslitelnou ztrátou je pro nás absence skvělé atmosféry, kterou nám fanoušci na našem stadionu vytvářejí," doplnil Kasík.

Podobně se vyjádřil i další pražský klub Slavia. "Těžko se to odhaduje, ale je to určitě v řádech milionů. Největší ztrátou pro nás však je, že se při zápasech nebudeme moci spolehnout na podporu našich fanoušků přímo na stadionu," konstatoval mluvčí úřadujícího mistra a lídra tabulky Michal Býček.

Další neznámou je, jak budou kompenzováni majitelé celosezonních permanentek. Například Slavia má podle Býčka aktuálně 12 tisíc permanentkářů.

Kluby sice přijdou o peníze ze vstupného, jinde ale zase mohou ušetřit. Při zápasech bez diváků nebude nutné mít na stadionu tolik členů pořadatelské služby a dalších bezpečnostních složek jako obvykle.

"Určitá finanční újma to pro náš rozpočet nepochybně bude, ale na korunu přesně se to dá sotva vyčíslit. Vzhledem k tomu, že máme v závěru základní části atraktivní soupeře jako Plzeň a Slavii, byl by tu reálný předpoklad, že bychom měli pěticiferné návštěvy," uvedl výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák. "Na druhou stranu zase o něco klesají náklady na organizaci zápasu, bezpečnostní opatření a tak podobně. Klub v součtu ale samozřejmě bude ve finanční ztrátě," doplnil Bělák.

Ani další kluby v současné době nechtějí konkrétněji hovořit o finančních dopadech zápasů bez diváků. Do konce prvoligového ročníku zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

"Kdyby se sezona ukončila, můžeme vyčíslit ztrátu. Tím, že se bude pokračovat, nevíme, co z toho plnění nám přijde, nebo nepřijde," řekl mluvčí Bohemians 1905 Petr Koukal. "Těžko se dají celkové ztráty vyčíslit, ale nejvíc na to doplatí fotbal. Hrát se bude bez diváků, což je jeho nejvyšší přidaná hodnota," dodal tiskový mluvčí Slovácka Marek Jurák.