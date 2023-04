Fotbalová Zbrojovka odvolala Dostálka, novým koučem je Martin Hašek

Brno - Fotbalový klub Zbrojovka Brno ukončil kvůli neuspokojivým výsledkům spolupráci s Richardem Dostálkem. Novým trenérem prvoligového nováčka, jemuž patří třináctá příčka v ligové tabulce, se stal Martin Hašek. Dnes už vedl první trénink. Klub o změnách informoval na svém webu.

Pro třiapadesátiletého Haška je Brno po Spartě a Bohemians 1905 třetím působištěm v první lize. Naposledy trénoval v závěru minulé sezony druholigové Ústí nad Labem. Dnes už poprvé vedl nové svěřence.

"Byl jsem osloven majitelem klubu a rozhodl jsem se nabídku přijmout. Zbrojovka je pro mě historicky velký klub, to za prvé. A za druhé tu vnímám obrovský potenciál, který není podle mého názoru plně využitý. Myslím, že to má co do činění se stadionem - v momentě, kdy by se podařilo na vhodném místě postavit pěkný stadion, zařadilo by se Brno automaticky k top klubům Česku," citoval klubový web Haška.

Dostálek působil ve Zbrojovce od podzimu 2020, v minulém ročníku ji dovedl zpátky mezi elitu. Pod jeho vedením se týmu povedla i podzimní část, na jaře ale Brňané porazili pouze ostravský Baník. Z posledních šesti kol uhráli pouhé dvě remízy a propadli se až k barážovým příčkám. Naposledy podlehli v sobotu 1:2 Hradci Králové.

Nového kouče čeká jasný úkol: zachránit pro Brno prvoligovou příslušnost. První překážkou budou v neděli v domácím prostředí Pardubice. "Do té doby se dá udělat dost práce a to zejména na poli mentální přípravy. Nejdůležitější ale je nastavit hlavy, aby hráči nebyli svázaní jarní historií a hráli maximum toho, co umějí, na co jsou fyzicky připravení a třeba to, co předváděli na podzim," zdůraznil Hašek.

Na Brno má dobré vzpomínky, vstřelil tam svůj první ligový gól a rád vzpomíná na bitvy s tehdejším Boby na stadionu za Lužánkami. "Před 35 000 diváky jsem si připadal jako v bundeslize," řekl. Ze současného kádru zná Jakuba Nečase, Josefa Divíška a Martina Berkovce. "A s Kubou Řezníčkem jsem hrál, když jsem končil kariéru v Příbrami," dodal Hašek.